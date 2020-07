Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy hosszabb távon az áfa 5 százalékra való csökkentésével segíthetik az iparágat.","shortLead":"A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy hosszabb távon az áfa 5 százalékra való csökkentésével segíthetik...","id":"20200720_demeter_szilard_koronavirus_konnyuzene_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a103ba4f-ea67-4f01-8127-8c31f575ef31","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_demeter_szilard_koronavirus_konnyuzene_tamogatas","timestamp":"2020. július. 20. 19:39","title":"Demeter Szilárd 5 milliárdos csomaggal mentené meg a zeneipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aventador SVJ Xago Editionből olyan kevés készül, hogy csak igen nagy szerencsével találkozhatunk majd vele az utakon.","shortLead":"Az Aventador SVJ Xago Editionből olyan kevés készül, hogy csak igen nagy szerencsével találkozhatunk majd vele...","id":"20200721_hatszogek_uraljak_a_lamborghini_limitalt_szerias_uj_sportkocsijat_aventador_svj_xago_edition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d944f936-db38-4737-92cc-56b99d1ea6e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_hatszogek_uraljak_a_lamborghini_limitalt_szerias_uj_sportkocsijat_aventador_svj_xago_edition","timestamp":"2020. július. 21. 09:31","title":"Hatszögek uralják a Lamborghini limitált szériás új sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a560cd-cd8f-4949-82b4-5de8f26fc93b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt csak a Budapest Pride Fesztivál kisebb eseményeit rendezik meg idén, húszezer embert nem hívnak össze egy helyre, a felvonulás elmarad - közölték a szervezők.","shortLead":"A járvány miatt csak a Budapest Pride Fesztivál kisebb eseményeit rendezik meg idén, húszezer embert nem hívnak össze...","id":"20200721_Budapest_Pride_felvonulas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39a560cd-cd8f-4949-82b4-5de8f26fc93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adf42f5-0f74-486b-9190-b6fae9335790","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Budapest_Pride_felvonulas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 19:13","title":"Nem lesz idén Budapest Pride felvonulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","id":"20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb06631-869e-4c39-8228-25b8d5b40941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","timestamp":"2020. július. 22. 07:59","title":"421 lóerős kompakt szabadidőautó: itt a Mercedes-AMG GLA 45 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cbd4b3-da80-404c-8577-8192491466fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit parlament hírszerzési bizottsága kedden hozta nyilvánosságra az orosz beavatkozást vizsgáló, több mint egy éve elkészült jelentését. Azt írták benne: Oroszország befolyása az Egyesül Királyságban „az új normális”.","shortLead":"A brit parlament hírszerzési bizottsága kedden hozta nyilvánosságra az orosz beavatkozást vizsgáló, több mint egy éve...","id":"20200721_orosz_beavatkozas_brit_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37cbd4b3-da80-404c-8577-8192491466fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61e25b-5098-440c-bf22-1b7ee5f2c2b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_orosz_beavatkozas_brit_jelentes","timestamp":"2020. július. 21. 15:57","title":"Már a skót függetlenségi népszavazásba is beavatkozott Oroszország egy brit parlamenti jelentés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dedd11a-1e66-4e0c-9ed1-7dc8471e6d61","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Rémisztő, hogy az autonómiát feltétlenül megkívánó művészet után az oktatásra is megint rátelepszik a politika - nyilatkozta a HVG-nek a 81 éves Kossuth-díjas festőművész. Elmondta azt is, miért hagyta ott annak idején az Iparművészeti Főiskolát, és miért lépett ki a Magyar Művészeti Akadémiából. Portréinterjú Bak Imrével.","shortLead":"Rémisztő, hogy az autonómiát feltétlenül megkívánó művészet után az oktatásra is megint rátelepszik a politika...","id":"202029_bak_imre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dedd11a-1e66-4e0c-9ed1-7dc8471e6d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df657ba9-cd10-4e35-9616-3060cf1676f4","keywords":null,"link":"/360/202029_bak_imre","timestamp":"2020. július. 21. 16:30","title":"Bak Imre: \"Sajnos van olyan helyzet, amikor csak a menekülés marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétéves lett a brit trónörökös.","shortLead":"Hétéves lett a brit trónörökös.","id":"20200722_Gyorgy_herceg_szuletesnapi_ajandeka_az_alattvaloknak_uj_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc9134-b4fd-4b01-a956-8fd14e14e189","keywords":null,"link":"/elet/20200722_Gyorgy_herceg_szuletesnapi_ajandeka_az_alattvaloknak_uj_fotok","timestamp":"2020. július. 22. 08:40","title":"György herceg születésnapi ajándéka az alattvalóknak: új fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cf739b-b7fa-4ba4-9544-ee28b1b87043","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az asztali gépekbe szánt Ryzen 4000-es lapkák az AMD szerint minden videojátékkal elboldogulnak. Az újfajta processzorok elsőként az egyben árult konfigurációkban bukkannak majd fel.","shortLead":"Az asztali gépekbe szánt Ryzen 4000-es lapkák az AMD szerint minden videojátékkal elboldogulnak. Az újfajta...","id":"20200722_amd_ryzen_4000_szeria_radeon_grafika_asztali_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2cf739b-b7fa-4ba4-9544-ee28b1b87043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e8e119-492d-44e7-8aa1-b5d5ea95044d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_amd_ryzen_4000_szeria_radeon_grafika_asztali_processzor","timestamp":"2020. július. 22. 10:03","title":"Beépített Radeon grafikával jönnek az AMD új csúcsprocesszorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]