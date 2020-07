Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc3233f-fdae-473e-8098-302cfa4ee097","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pintér Sándort kérték a polgármesterek a légi kémiai szúnyoggyérítés újbóli engedélyezésére, néhány térségben ezt engedélyezték is a rendkívüli helyzet miatt. Hamarosan felszállnak a repülők, bár az uniós szabályok az idei évtől a vegyszerek jó részét betiltották.","shortLead":"Pintér Sándort kérték a polgármesterek a légi kémiai szúnyoggyérítés újbóli engedélyezésére, néhány térségben ezt...","id":"20200721_Megis_bevetik_a_szunyogok_ellen_a_legi_vegyszeres_gyeritest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc3233f-fdae-473e-8098-302cfa4ee097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a328cd-4daa-44d7-bc24-d2f8a49cb6b6","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_Megis_bevetik_a_szunyogok_ellen_a_legi_vegyszeres_gyeritest","timestamp":"2020. július. 21. 16:30","title":"Mégis bevetik a szúnyogok ellen a légi vegyszeres gyérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a11f8-ac61-4501-9d54-0da0c011adeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Régóta parázs viták övezik a biomasszából nyert energia fenntarthatóságát, Hollandia pedig úgy döntött, kivezetik, mert nem áll rendelkezésükre elegendő, fenntarthatóan nyert biomassza-energiaforrás. ","shortLead":"Régóta parázs viták övezik a biomasszából nyert energia fenntarthatóságát, Hollandia pedig úgy döntött, kivezetik, mert...","id":"20200722_Dontott_a_hollan_parlament_kivezetik_a_biomasszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718a11f8-ac61-4501-9d54-0da0c011adeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d7c262-835c-4c6f-a662-39a2c3e29558","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Dontott_a_hollan_parlament_kivezetik_a_biomasszat","timestamp":"2020. július. 22. 10:44","title":"Döntött a holland parlament: kivezetik a biomasszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840ba358-fa52-4b6f-93c3-68bfb78bcc60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót javasolják a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának, közli az MTI.","shortLead":"Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót javasolják a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának, közli...","id":"20200722_Farago_Tamas_lehet_a_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=840ba358-fa52-4b6f-93c3-68bfb78bcc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254afd4a-9859-4947-a568-5a9aac5ecb0d","keywords":null,"link":"/sport/20200722_Farago_Tamas_lehet_a_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2020. július. 22. 11:48","title":"Faragó Tamás lehet a Nemzet Sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","shortLead":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","id":"20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d40c07b-38e3-46db-ba52-c5d175197f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. július. 21. 13:03","title":"Csináltak egy speciális légszűrőt a tudósok, ami szó szerint kiirtja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb elhunyt.","shortLead":"Nincs újabb elhunyt.","id":"20200722_19_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a959a02d-cbce-46ca-856a-3bb98752b17e","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_19_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 22. 08:50","title":"19 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt autó ütközött, a főváros felé közlekedőknek jelentős torlódásra kell készülniük.","shortLead":"Öt autó ütközött, a főváros felé közlekedőknek jelentős torlódásra kell készülniük.","id":"20200722_m3_bevezeto_torlodas_utkozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb97812-d918-43bb-b644-3111c399985a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_m3_bevezeto_torlodas_utkozes","timestamp":"2020. július. 22. 08:50","title":"Tömegbaleset az M3-as bevezető szakaszán – nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két üzemben is járvány van. Egy csirkefeldolgozó alkalmazottai között 59 fertőzöttet találtak, egy sertéshús-feldolgozóban pedig eddig 93-at.","shortLead":"Két üzemben is járvány van. Egy csirkefeldolgozó alkalmazottai között 59 fertőzöttet találtak...","id":"20200720_koronavirus_romania_husuzem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8833b9-4ab1-46b2-abfb-dd44c0185ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_koronavirus_romania_husuzem","timestamp":"2020. július. 20. 17:42","title":"Százötvennél is több húsipari munkás kapta el a koronavírust Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pusztaszabolcs legfontosabb vasúti átjáróját egy méterrel szűkítették a felújítás során. Az átjárót lezárták, mert kiemelten magas forgalombiztonsági kockázatú, a fél város megbénult, októberben kezdhetnek neki az átalakításának.","shortLead":"Pusztaszabolcs legfontosabb vasúti átjáróját egy méterrel szűkítették a felújítás során. Az átjárót lezárták, mert...","id":"20200722_pusztaszabolcs_vasuti_atjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6951d86d-94ef-438a-bd19-b8b1856c64cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_pusztaszabolcs_vasuti_atjaro","timestamp":"2020. július. 22. 09:29","title":"Áll a bál Pusztaszabolcson, elszabták egy méterrel a vasúti átjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]