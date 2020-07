Számtalan információ szivárgott már ki az elmúlt hónapokban az Apple ősszel érkező új mobiljairól, és most egy Twitter-bejegyzésnek köszönhetően az is kiderült, mikor mutatja be az iPhone 12-család tagjait a cég. Az iHacktu Pro néven ismert szivárogtató azt írta, szeptember 8-án érkezhetnek az újdonságok.

Ha hihetünk az információnak, a vállalat nemcsak az iPhone 12-eseket, hanem az új okosórát, az Apple Watch 6-ot is leleplezi majd. Az értesülés helytállóságát erősítheti, hogy a felhasználó nem sokkal a megjelenése után törölte a tweetjét.

A GSMArena szerint ősszel egy új iPad Pro, az Apple saját processzorával szerelt MacBook, valamint a jó ideje pletykált okosszemüveg, az Apple Glass is érkezhet; október 27-én mutathatja be őket a cég.

Az Apple Glass felvillantása azért is különösen érdekes, mert sokak szerint még nem tart ott a fejlesztés; leghamarabb 2021-ben vagy 2022-ben lehetne a megjelenésére számítani.

