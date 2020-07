Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész egy életképesnek tűnő tervvel állt elő, de nem fűz nagy reményeket a kormány fogadókészségéhez. ","shortLead":"A zenész egy életképesnek tűnő tervvel állt elő, de nem fűz nagy reményeket a kormány fogadókészségéhez. ","id":"20200727_Lovasi_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbbb23b-54b4-4768-8536-a180adf3ca32","keywords":null,"link":"/kultura/20200727_Lovasi_Andras","timestamp":"2020. július. 27. 15:17","title":"Lovasi András kioktatta a kormányt koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Azt, hogy mekkora károkat okoz a koronavírus Európában és az Egyesült Államokban, senkinek nem kell bemutatni. De a járvány ugyanúgy ott van olyan országokban is, amelyeknek szinte esélyük sincs arra, hogy bekerüljenek a hírekbe. Van, ahol az egészségügy rémes helyzete miatt kell küzdeni, máshol a gazdasági kitettség okoz jókora károkat, és az is kiderül ilyen helyzetben, ha az állam képtelen ellátni a feladatait.","shortLead":"Azt, hogy mekkora károkat okoz a koronavírus Európában és az Egyesült Államokban, senkinek nem kell bemutatni. De...","id":"20200726_koronavirus_azsia_afrika_delamerika_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600ec482-8f74-4b26-820f-79afa7758cf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_koronavirus_azsia_afrika_delamerika_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 11:00","title":"Járvány a radar alatt - így pusztít a koronavírus ott, ahova senki nem néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a41dc9c-2935-4545-bfb9-95adbc709c13","c_author":"Balla Györgyi - Czeglédi Fanni","category":"360","description":"„A bennünk lévő halálfélelem nem nő, hanem csökken, ha szembe merünk nézni halandóságunk tényével” – áll a nemrég megjelent A halál életkérdés című kötet előszavában. Bérczes Tibor író, műfordító egy éven keresztül beszélgetett mostani interjúalanyunkkal, Biró Eszterrel, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával, hogy közösen keressék a választ a halállal, gyásszal, veszteségfeldolgozással kapcsolatos kérdésekre, amelyek valamikor, valamilyen formában egészen biztosan mindannyiunkat érintenek. Az interjúkötet a megrázó téma ellenére igyekszik tudatosítani: az élet végéről szóló beszélgetések legalább annyira szólnak az életről és annak gazdagságáról, mint a halálról.","shortLead":"„A bennünk lévő halálfélelem nem nő, hanem csökken, ha szembe merünk nézni halandóságunk tényével” – áll a nemrég...","id":"20200727_Ha_nem_mindegy_hogyan_elunk_miert_lenne_mindegy_hogyan_halunk_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a41dc9c-2935-4545-bfb9-95adbc709c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94cf13d-75e1-4778-9ff0-543e1c844122","keywords":null,"link":"/360/20200727_Ha_nem_mindegy_hogyan_elunk_miert_lenne_mindegy_hogyan_halunk_meg","timestamp":"2020. július. 27. 06:30","title":"Ha nem mindegy, hogyan élünk, miért lenne mindegy, hogyan halunk meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan viselkedik a hétköznapokban a benzinnel tankolható és árammal tölthető legújabb prémiummárkás SUV. ","shortLead":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan...","id":"20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99610346-8fe2-4cf8-a57e-bb6923c12aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. július. 26. 20:00","title":"Zöld rendszámos elnöki autó: teszten a PSA prémiummárkás SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","shortLead":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","id":"202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d27595-b0cb-4fea-9dff-91180e9623ea","keywords":null,"link":"/360/202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","timestamp":"2020. július. 26. 08:30","title":"Szállít, utaztat, és már ingatlant is fejleszt a volt zuglói polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6089a3c6-2b6e-495d-80f0-7f8087f1f33f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénes a következő szavakból kellett ihletet merítenie: felmondás, libernyákok, hugi, mélypont, remény. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200726_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6089a3c6-2b6e-495d-80f0-7f8087f1f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09227fc8-3092-4872-b73d-a7df5623ab74","keywords":null,"link":"/360/20200726_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. július. 26. 20:20","title":"Az én hetem: Ez nem Krusovszky Dénes hete volt, és nem csak az Index miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fecc8b7f-c80d-4c40-aea8-7bc4e846cd22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai vizsgálatok segítségével tanulmányozzák a kutatók, hogy a denevérek miként tudják megbetegedés nélkül hordozni a koronavírusokat.","shortLead":"Genetikai vizsgálatok segítségével tanulmányozzák a kutatók, hogy a denevérek miként tudják megbetegedés nélkül...","id":"20200725_Genetikai_vizsgalatokkal_fedik_fel_a_deneverek_szuperimmunitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fecc8b7f-c80d-4c40-aea8-7bc4e846cd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfdaf26-f02b-46f8-b2e4-bbb6c163c12b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200725_Genetikai_vizsgalatokkal_fedik_fel_a_deneverek_szuperimmunitasat","timestamp":"2020. július. 25. 21:43","title":"Genetikai vizsgálatokkal fedik fel a denevérek szuperimmunitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lockheed Martin első embere szerint az 5G-t nem csak a kereskedelmi szektor képes kihasználni, a hadsereg is profitálhat belőle.","shortLead":"A Lockheed Martin első embere szerint az 5G-t nem csak a kereskedelmi szektor képes kihasználni, a hadsereg is...","id":"20200726_pentagon_amerikai_hadsereg_automatizalas_5g_lockheed_martin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5985faf0-d9d3-4ae3-98c2-8c813263be7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200726_pentagon_amerikai_hadsereg_automatizalas_5g_lockheed_martin","timestamp":"2020. július. 26. 08:03","title":"Az 5G keményebb arca: jönnek az önvezető tankok, harckocsik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]