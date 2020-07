Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","shortLead":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","id":"20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd031dc-601c-4a08-b8bc-c24ad423a207","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","timestamp":"2020. július. 26. 15:04","title":"Újabb helyen állították le a vasúti forgalmat az áradás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csak még nem tudták, még nem jött el az ideje – állítja a Publicus ügyvezető igazgatója. Orbán szerinte műanyag karddal ment Brüsszelbe, de összejött egy döntetlen. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Csak még nem tudták, még nem jött el az ideje – állítja a Publicus ügyvezető igazgatója. Orbán szerinte műanyag karddal...","id":"20200725_Pulai_a_Fulkeben_Deresre_akarjak_huzni_Orbant_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47033823-9419-4bc6-a5a5-581acc096493","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Pulai_a_Fulkeben_Deresre_akarjak_huzni_Orbant_Europaban","timestamp":"2020. július. 25. 11:00","title":"Pulai a Fülkében: Deresre akarják húzni Orbánt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c739bda-ceac-48c6-b182-00cb248e1b2d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Kiengedték Nyugatra, színházban, filmben játszott, koncertezett, de legendás dalai csak fű alatt készült magnófelvételeken terjedhettek, a tévében nem szerepelhetett. Vlagyimir Viszockijnak ennek ellenére már életében hatalmas kultusza volt a Szovjetunióban, színpadi alakításai világhírűvé tették. Munka-, alkohol- és drogfüggő volt, 42 évet élt.","shortLead":"Kiengedték Nyugatra, színházban, filmben játszott, koncertezett, de legendás dalai csak fű alatt készült...","id":"20200725_Vlagyimir_Viszockij_szovjetunio_taganka_szinhaz_marina_vlady_hamlet_enekes_bard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c739bda-ceac-48c6-b182-00cb248e1b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa8455-052d-460e-93ba-f9ac1ae436b0","keywords":null,"link":"/360/20200725_Vlagyimir_Viszockij_szovjetunio_taganka_szinhaz_marina_vlady_hamlet_enekes_bard","timestamp":"2020. július. 25. 12:00","title":"A féllegális szovjet zseni, akit talán még Brezsnyev is kedvelt – 40 éve halt meg Viszockij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4915e7-db0f-48c5-b906-b9f4b2992d1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország egyre több fegyvert, légvédelmi rendszereket és zsoldosokat szállít a polgárháború sújtotta Líbiába, hogy megvethesse lábát a stratégiai jelentőségű térségben.","shortLead":"Oroszország egyre több fegyvert, légvédelmi rendszereket és zsoldosokat szállít a polgárháború sújtotta Líbiába...","id":"20200725_Oroszorszag_egyre_tobb_fegyvert_es_zsoldost_szallit_Libiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a4915e7-db0f-48c5-b906-b9f4b2992d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd8e77d-b16c-4f5d-9645-968bd2143b22","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Oroszorszag_egyre_tobb_fegyvert_es_zsoldost_szallit_Libiaba","timestamp":"2020. július. 25. 21:12","title":"Oroszország egyre több fegyvert és zsoldost szállít Líbiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több...","id":"20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632759b-83ab-4775-a402-9115d66ed9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","timestamp":"2020. július. 26. 11:40","title":"Átlépte a 16 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","shortLead":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","id":"20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0446f841-6f9b-4dd6-af05-a79faf053c40","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Több somogyi településen szünetel a vízellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62e92b2-5b85-449f-9c6e-6bd81cea522e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tanárnő érezte magát rosszul, de kiderült, nem kapta el a vírust.","shortLead":"Egy tanárnő érezte magát rosszul, de kiderült, nem kapta el a vírust.","id":"20200725_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerultek_taborozo_gyerekek_Sarkadon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a62e92b2-5b85-449f-9c6e-6bd81cea522e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaf91ef-3f9f-4278-8fd9-4cf17e016981","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerultek_taborozo_gyerekek_Sarkadon","timestamp":"2020. július. 25. 21:20","title":"Koronavírus-gyanú miatt karanténba kerültek táborozó gyerekek Sarkadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas mozgóképet hordtunk itt és most hűvös halomba. ","shortLead":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas...","id":"202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d2bb53-699f-4bee-bd9e-2cc948ee652d","keywords":null,"link":"/360/202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","timestamp":"2020. július. 25. 12:15","title":"Különös történetek a négy fal közül - ránk fér némi filmes terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]