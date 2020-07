Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank kedden megjelent 2020-as versenyképességi jelentése alapján nem sok jó mondható el az országról azon túl, hogy élen jár a lakosság bevonásában az államadósság finanszírozásába.","shortLead":"A jegybank kedden megjelent 2020-as versenyképességi jelentése alapján nem sok jó mondható el az országról azon túl...","id":"20200728_mnb_versenykepessegi_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e81f8d-7346-4f6f-ab05-bf16303fbafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_mnb_versenykepessegi_index","timestamp":"2020. július. 28. 15:43","title":"MNB-jelentés: lesújtó a magyar egészségügy és az oktatás helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jövőben a számítógépeibe is beépítené az Apple az arcazonosításra szolgáló FaceID-t.","shortLead":"A jelek szerint a jövőben a számítógépeibe is beépítené az Apple az arcazonosításra szolgáló FaceID-t.","id":"20200729_faceid_macos_big_sur_arcazonositas_biometrikus_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc81bf4d-6216-41ca-b0ab-4e64550c758b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_faceid_macos_big_sur_arcazonositas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2020. július. 29. 10:03","title":"Az iPhone-ok kedvelt FaceID arcfelismerése jöhet a MacBookokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145e2a47-2797-42cc-aaab-64bb842758e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan itt az új luxusautó, melynek egyik érdekessége a kiterjesztett valóság HUD.","shortLead":"Hamarosan itt az új luxusautó, melynek egyik érdekessége a kiterjesztett valóság HUD.","id":"20200729_mintha_a_levegobe_rajzolna_az_uj_mercedes_sosztaly_augmented_reality_navigacioja__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=145e2a47-2797-42cc-aaab-64bb842758e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d166e3a-62bf-410f-a364-7fdfe04baf21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_mintha_a_levegobe_rajzolna_az_uj_mercedes_sosztaly_augmented_reality_navigacioja__video","timestamp":"2020. július. 29. 07:59","title":"Mintha a levegőbe rajzolna az új Mercedes S-osztály navigációja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem követelt újabb halálos áldozatot a járvány, hat beteget kell géppel lélegeztetni.","shortLead":"Nem követelt újabb halálos áldozatot a járvány, hat beteget kell géppel lélegeztetni.","id":"20200729_Koronavirus_fertozott_regisztralt_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c845e4cf-def7-44ae-afa2-ed9092955327","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Koronavirus_fertozott_regisztralt_elhunyt","timestamp":"2020. július. 29. 09:28","title":"Kilenc új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztetnek, kedden még csak az ország nyugati részén, szerdán már sokkal több helyen.","shortLead":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztetnek, kedden még csak az ország nyugati részén, szerdán már sokkal több helyen.","id":"20200728_hoseg_vihar_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6990ef-0925-4c89-8abd-977ec1894174","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_hoseg_vihar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. július. 28. 12:41","title":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt, viharok is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0a620a-abb3-4a7f-9be1-9d10f2b16828","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200729_Marabu_FekNyuz_Meszaros_Resort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a0a620a-abb3-4a7f-9be1-9d10f2b16828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f66799c-04f7-4d53-beaa-d129e94cccab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Marabu_FekNyuz_Meszaros_Resort","timestamp":"2020. július. 29. 11:20","title":"Marabu FékNyúz: Mészáros Resort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e63c34-3d09-46cc-b192-15841541536e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első generációs Vanquish modernizált változatát egy közel 600 lóerős V12-es motor mozgatja.","shortLead":"Az első generációs Vanquish modernizált változatát egy közel 600 lóerős V12-es motor mozgatja.","id":"20200728_nagyon_keves_keszul_ebbol_a_regi_de_megis_uj_aston_martin_callum_vanquish_25","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92e63c34-3d09-46cc-b192-15841541536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd61b1a-c2e1-4ede-8c52-5055508a84ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_nagyon_keves_keszul_ebbol_a_regi_de_megis_uj_aston_martin_callum_vanquish_25","timestamp":"2020. július. 28. 11:21","title":"Nagyon kevés készül ebből a régi, de mégis új Aston Martinból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee26e5c4-834b-49c4-bdc8-f6f20201755e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a OnePlus Nord került a tortúratesztjeiről ismert JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósának kezébe, amiből ki is derült a mobil egyik legnagyobb gyengesége.","shortLead":"Ezúttal a OnePlus Nord került a tortúratesztjeiről ismert JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósának kezébe...","id":"20200728_oneplus_nord_toresteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee26e5c4-834b-49c4-bdc8-f6f20201755e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa274650-b074-4c76-a30d-e917b342851e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_oneplus_nord_toresteszt","timestamp":"2020. július. 28. 11:03","title":"Videó: meglepően könnyen törik a OnePlus új telefonja, a OnePlus Nord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]