Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Érezzük mi is, és a bolygó is érzi, hogy ahogyan ma élünk és dolgozunk, az nem jó. De mi legyen helyette? A koronavírus-járvány felerősítette azokat az elképzeléseket, hogy már rég nincs szükség arra, hogy napi 8-10 órákat dolgozzanak az emberek. Cikksorozatunkban megnézzük, hogy mit kínálhat a munka utáni társadalom, az úgynevezett post-work society.","shortLead":"Érezzük mi is, és a bolygó is érzi, hogy ahogyan ma élünk és dolgozunk, az nem jó. De mi legyen helyette...","id":"20200729_Sokkal_kevesebbet_kellene_dolgoznunk_hogy_nekunk_es_a_kornyezetunknek_is_jo_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32b2c15-23a1-4c81-bb4e-46baee845d30","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Sokkal_kevesebbet_kellene_dolgoznunk_hogy_nekunk_es_a_kornyezetunknek_is_jo_legyen","timestamp":"2020. július. 29. 11:20","title":"Tényleg sokkal kevesebbet kellene dolgoznunk, hogy nekünk és a környezetünknek is jó legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szélsőjobboldali Breitbart News egy olyan videót tett közzé a Facebookon, ami tele volt a koronavírusról szóló összeesküvés-elméletekkel és a gyógyításra vonatkozó téves információkkal. Ez volt az az anyag, ami miatt még Donald Trump fiát is letiltotta a Twitter.","shortLead":"Az amerikai szélsőjobboldali Breitbart News egy olyan videót tett közzé a Facebookon, ami tele volt a koronavírusról...","id":"20200729_facebook_koronavirus_osszeeskuves_elmelet_alhir_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97cb162-d57d-405d-bcf4-4597b4132588","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_facebook_koronavirus_osszeeskuves_elmelet_alhir_video","timestamp":"2020. július. 29. 09:03","title":"Olyan sokáig tartott egy kamu videó törlése, hogy már a Facebook is vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f4c3ec-1039-4182-9e88-515cb5f5fcba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányellenes demonstrációk már harmadik hete zajlanak Bulgária városaiban","shortLead":"A kormányellenes demonstrációk már harmadik hete zajlanak Bulgária városaiban","id":"20200730_tuntetes_bojko_boriszov_kormany_bulgaria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7f4c3ec-1039-4182-9e88-515cb5f5fcba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cc7eb1-2340-48ec-a554-d917dacd682f","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_tuntetes_bojko_boriszov_kormany_bulgaria","timestamp":"2020. július. 30. 06:56","title":"Újra tízezrek tüntettek Boriszov és kormánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokévnyi munkájába telt a Microsoftnak, mire elkészítette és kiadta legújabb oprendszerét, a Windows 10-et. A szoftver most lett 5 éves.","shortLead":"Sokévnyi munkájába telt a Microsoftnak, mire elkészítette és kiadta legújabb oprendszerét, a Windows 10-et. A szoftver...","id":"20200730_windows_10_szuletesnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a046c9b-86bf-4721-85b7-c1ae5df31cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_windows_10_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 30. 10:33","title":"Épp most ünnepli 5. születésnapját a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b098bd-b470-4280-8d0f-8bfbc243aeed","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"vilag","description":"A Pénzmosás megfékezésével megbízott igazgatóság kérte ki Szerbiában oknyomozó újságok, civil szervezetek adatait és tranzakcióit bankoktól – számolt be szerda reggel a Szabad Magyar Szó. Az állami szerv a hírek szerint pénzmosás és terrorizmus gyanújával vizsgálja a pénzügyeiket.","shortLead":"A Pénzmosás megfékezésével megbízott igazgatóság kérte ki Szerbiában oknyomozó újságok, civil szervezetek adatait és...","id":"20200729_Allami_szerv_lista_Szerbia_ujsagiro_civil_szervezet_amnesty","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b098bd-b470-4280-8d0f-8bfbc243aeed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967834c1-5478-4fea-b7ea-cb45f6961d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_Allami_szerv_lista_Szerbia_ujsagiro_civil_szervezet_amnesty","timestamp":"2020. július. 29. 18:31","title":"Állami szerv listázza Szerbiában a független újságokat, civil szervezeteket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"58 ezren visszatértek ugyan a munkába májusról júniusra, de a munkanélküliség így is megugrott. Sokan ugyanis, akik a válság elején elvesztették az állásukat, csak most kerültek be hivatalosan is a munkanélküliek közé, ahogy a korlátozások enyhítésével el tudtak kezdeni munkát keresni.","shortLead":"58 ezren visszatértek ugyan a munkába májusról júniusra, de a munkanélküliség így is megugrott. Sokan ugyanis, akik...","id":"20200729_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22a960-8cc0-4205-adb7-da0a665455c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas_ksh","timestamp":"2020. július. 29. 10:01","title":"Hároméves rekordra nőtt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e647f106-7cc1-4534-826c-ea8440295adb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem verte nagydobra a kormány, de megszüntették a koronavírus-járvány alatt indított büntetőeljárásokat az iráni diákokkal szemben. A HVG beszélt az egyik érintett ügyvédjével, aki szerint ez legalább annyira abszurd, mint amennyire a büntetőeljárás megindítása volt. ","shortLead":"Nem verte nagydobra a kormány, de megszüntették a koronavírus-járvány alatt indított büntetőeljárásokat az iráni...","id":"20200729_Visszakozott_a_kormany_a_kiutasitott_irani_diakok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e647f106-7cc1-4534-826c-ea8440295adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26acef52-0370-4d0a-8722-e91edcaf328e","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Visszakozott_a_kormany_a_kiutasitott_irani_diakok_ugyeben","timestamp":"2020. július. 29. 15:14","title":"Visszakozott a kormány a kiutasított iráni diákok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b67432a-a4fe-42c3-a559-2bec7136ecb1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évszázadok, sőt évezredek óta keresünk útmutatást, hogy hogyan éljük az életünket. A filozófia és a vallás mellett a XX. századtól már a pszichológia tudománya is válaszokat ad a kérdéseinkre. De vajon tényleg meg tudjuk oldani a problémáinkat egy szöveg segítségével?","shortLead":"Évszázadok, sőt évezredek óta keresünk útmutatást, hogy hogyan éljük az életünket. A filozófia és a vallás mellett...","id":"20200728_Mire_jok_az_onsegito_konyvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b67432a-a4fe-42c3-a559-2bec7136ecb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc211fb5-fb5a-42e6-a65a-4ffac5b57ba7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200728_Mire_jok_az_onsegito_konyvek","timestamp":"2020. július. 28. 15:30","title":"Így használja jól az önsegítő könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]