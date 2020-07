Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.","shortLead":"A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.","id":"20200730_Fekete_Zaj_fesztival_bejelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e89885-ccbb-4c22-a356-82806625c661","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fekete_Zaj_fesztival_bejelentes","timestamp":"2020. július. 30. 19:41","title":"A Fekete Zaj fesztivált idén is megrendezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HLV2514 nevű, Amor típusú kisbolygó a következő egymillió évben közelítheti meg a Földet.","shortLead":"A HLV2514 nevű, Amor típusú kisbolygó a következő egymillió évben közelítheti meg a Földet.","id":"20200731_foldkozeli_aszteroida_kisbolygo_indiai_iskolasok_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00d03ec-e427-4623-be13-9f5e18130736","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_foldkozeli_aszteroida_kisbolygo_indiai_iskolasok_diakok","timestamp":"2020. július. 31. 13:03","title":"Indiai iskolások fedeztek fel egy aszteroidát, amely veszélyesen közel jöhet hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","shortLead":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","id":"20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee726b8a-f3d8-4a14-be16-82ced09d7a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","timestamp":"2020. július. 30. 14:46","title":"Rendőrökkel szállíttatta le a buszról a kerekesszékes anyukát és gyermekét egy sofőr Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21288e7-1868-438f-9ab8-aede90be29bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsősorban a nagyobb arányú sebességtúllépésekben lehet emelkedést látni. ","shortLead":"Elsősorban a nagyobb arányú sebességtúllépésekben lehet emelkedést látni. ","id":"20200730_Ritka_forgalom_mellett_csinaltak_rekordszamu_gyorshajtast_a_magyar_autosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e21288e7-1868-438f-9ab8-aede90be29bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb0704b-5f54-420e-896b-e5da736d8390","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_Ritka_forgalom_mellett_csinaltak_rekordszamu_gyorshajtast_a_magyar_autosok","timestamp":"2020. július. 30. 07:46","title":"Ritka forgalom mellett csináltak rekordszámú gyorshajtást a magyar autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd145ba8-cc2c-42b8-8d55-42a27bbb1fdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia település lakóitól csak annyit kér az autógyártó, hogy időnként mondják el: mennyire tetsztik nekik az elektromos autózás.","shortLead":"A francia település lakóitól csak annyit kér az autógyártó, hogy időnként mondják el: mennyire tetsztik nekik...","id":"20200731_egy_egesz_kisfalu_kapott_ingyen_villanyautokat_a_renaulttol_zoe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd145ba8-cc2c-42b8-8d55-42a27bbb1fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573e1db2-a382-4f0c-bab6-ce588b25c958","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_egy_egesz_kisfalu_kapott_ingyen_villanyautokat_a_renaulttol_zoe","timestamp":"2020. július. 31. 07:59","title":"Egy egész kisfalu kapott ingyen villanyautókat a Renault-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlettebb 5G-technológiára való áttérés miatt fokozatosan megválik a 3G-től a Magyar Telekom. Nem ők az egyetlenek, akik áthangolják a hálózatukat.","shortLead":"A fejlettebb 5G-technológiára való áttérés miatt fokozatosan megválik a 3G-től a Magyar Telekom. Nem ők az egyetlenek...","id":"20200731_magyar_telekom_3g_halozat_lekapcsolas_5g_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f36036-1c0f-4640-b026-6ee87bdcff7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_magyar_telekom_3g_halozat_lekapcsolas_5g_technologia","timestamp":"2020. július. 31. 11:03","title":"A Telekom elkezdi leállítani a 3G-s hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung. A piackutató Canalys szerint azonban ez a győzelem csak átmeneti lesz, ami egyértelműen a koronavírus-járvány számlájára írható.","shortLead":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung...","id":"20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233b424-5aa0-4d05-8266-058cd6cd600f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","timestamp":"2020. július. 30. 20:03","title":"Élre tört a Huawei, már nem a Samsung a világ legnagyobb mobilgyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee0302-d4c0-4acf-ae15-34947917027e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több szerkezet ki is lőtt a Forradalmi Gárda, hogy teszteljék, hogyan működnek.","shortLead":"Több szerkezet ki is lőtt a Forradalmi Gárda, hogy teszteljék, hogyan működnek.","id":"20200729_iran_ballisztikus_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3ee0302-d4c0-4acf-ae15-34947917027e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc73bcb-cf30-4efa-8cec-8c53dda4a9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_iran_ballisztikus_raketa","timestamp":"2020. július. 29. 21:52","title":"A föld alól indítható rakétákal kísérleteznek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]