[{"available":true,"c_guid":"bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f54abe-17fd-40d6-ba9a-1326805301f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 18. 09:12","title":"A járvány miatt minden fesztivál elmarad Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsűri „sok tetszetős sort, dallamrészt talált a szurkolók és profi zenészek alkotásaiban, összességében egyik pályamű sem felelt meg maradéktalanul az elképzeléseiknek”.\r

","shortLead":"A zsűri „sok tetszetős sort, dallamrészt talált a szurkolók és profi zenészek alkotásaiban, összességében egyik pályamű...","id":"20200717_mtk_indulo_palyazat_zsuri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ebaf9d-dd93-4ae2-8e60-c5b8bb4a49cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_mtk_indulo_palyazat_zsuri","timestamp":"2020. július. 17. 06:21","title":"Pályázaton keresték, nem lett meg az MTK új indulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül mintegy 50 országban válik elérhetővé az Instagram új videomegosztós funkciója, a Reels. Nagyjából akkor válhat elérhetővé az Egyesült Államokban (is), amikor Amerikai betiltja a TikTokot.","shortLead":"Néhány héten belül mintegy 50 országban válik elérhetővé az Instagram új videomegosztós funkciója, a Reels. Nagyjából...","id":"20200718_instagram_reels_tiktok_video_megosztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3b6838-b634-4377-841a-3537c00c0a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_instagram_reels_tiktok_video_megosztasa","timestamp":"2020. július. 18. 08:03","title":"Nagyot húzhat az Instagram, heteken belül jöhet a saját TikTokja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a669954-95bc-4e35-8bbf-4aebb1a414a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 18. 09:23","title":"Újabb 22 magyarnál mutatták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfdbedb-d76c-4152-8529-5b1c0a9bb2ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető maga sétált be a rendőrségre.","shortLead":"Az elkövető maga sétált be a rendőrségre.","id":"20200716_Megolte_az_anyjat_egy_ferfi_Csorvason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dfdbedb-d76c-4152-8529-5b1c0a9bb2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d413d-f118-484e-867e-c5b44f912f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Megolte_az_anyjat_egy_ferfi_Csorvason","timestamp":"2020. július. 16. 21:39","title":"Megölte az anyját egy férfi Csorváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tengervízből nyernék a lítiumot.","shortLead":"Tengervízből nyernék a lítiumot.","id":"20200718_Megvan_honnan_lesz_alapanyag_az_elektromos_autok_akkumulatorahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a1e329-fc9e-4371-9b26-81a0e22babe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_Megvan_honnan_lesz_alapanyag_az_elektromos_autok_akkumulatorahoz","timestamp":"2020. július. 18. 10:52","title":"Megvan, honnan lesz alapanyag az elektromos autók akkumulátorához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4524f5f2-36e0-406a-b138-876432e8703b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tómederben ismét sokhektárnyi egybefüggő vízfelület alakult ki.\r

","shortLead":"A tómederben ismét sokhektárnyi egybefüggő vízfelület alakult ki.\r

","id":"20200717_szikes_to_hortobagy_derecske","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4524f5f2-36e0-406a-b138-876432e8703b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e914a4d7-e016-4deb-baa1-d0bca6be908f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_szikes_to_hortobagy_derecske","timestamp":"2020. július. 17. 08:31","title":"Kiszáradt szikes tó telt meg újra vízzel Derecskénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter eddigi vizsgálata szerint a támadók (már ha többen voltak) már napokkal korábban hozzáférhettek a feltört Twitter-fiókokhoz.","shortLead":"A Twitter eddigi vizsgálata szerint a támadók (már ha többen voltak) már napokkal korábban hozzáférhettek a feltört...","id":"20200717_twitter_hackertamadas_kiberbiztonsag_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a382c4f-0955-4e4a-9e46-91b0eab4ae37","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_twitter_hackertamadas_kiberbiztonsag_csalas","timestamp":"2020. július. 17. 08:33","title":"130 Twitter-fiókot vettek célba az elmúlt évek egyik legnagyobb hackertámadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]