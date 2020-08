Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ideiglenesen felhajtotta a vidéki ingatlanok árát a falusi csok, mintegy 10 ezer család igényelte a támogatást.","shortLead":"Ideiglenesen felhajtotta a vidéki ingatlanok árát a falusi csok, mintegy 10 ezer család igényelte a támogatást.","id":"20200803_lakaspiac_falusi_csok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8faa068-86cd-4178-b9dd-f3547b8ec6dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200803_lakaspiac_falusi_csok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Alaposan átrendezte a lakáspiacot a falusi csok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyiküknek sem volt jogosítványa, de mindketten ittak, s így ültek be az autóba. Utána pedig magyarázkodtak – rövid rendőrségi történet egy daruszerdahelyi és egy dunaegyházi fiatalemberről.","shortLead":"Egyiküknek sem volt jogosítványa, de mindketten ittak, s így ültek be az autóba. Utána pedig magyarázkodtak – rövid...","id":"20200801_A_rendorok_nem_vettek_be_a_magyarazatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6344ee-c1db-46f9-b318-03b3d2b652e7","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_rendorok_nem_vettek_be_a_magyarazatot","timestamp":"2020. augusztus. 01. 18:49","title":"Jogsi nélkül, részegen vezetett, mert barátja is ittas volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","shortLead":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","id":"20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d29369-59f7-47ab-8238-9bf36a2dfdc5","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:22","title":"Hétfőn elkezdik megjavítani a leégett Notre-Dame fő orgonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9bf25-8019-4cd5-bdbf-217c798294c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:03","title":"Ez történt: a tudósok megfejtették a Stonehenge egyik rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat. Kipróbáltuk, hogy milyen gyorsan és milyen messzire lehet suhanni a Xiaomi kétkerekűjeivel. ","shortLead":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat...","id":"20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f78a134-66b9-493f-934a-97926d744192","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:46","title":"Milyen gyorsan és milyen messzire lehet eljutni a Xiaomi elektromos rollerjeivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Holtan találtak egy férfit egy csepeli házban. A Blikk családi tragédiáról ír.","shortLead":"Holtan találtak egy férfit egy csepeli házban. A Blikk családi tragédiáról ír.","id":"20200802_emberoles_gyilkossag_csepel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1424c212-34a6-4d44-80f6-49f4ee58501a","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_emberoles_gyilkossag_csepel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 09:26","title":"Gyilkosság történhetett Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ a Microsoft összehajtható androidos telefonját, a Surface Duót. Azonban van, aki már ennyit sem bír várni.","shortLead":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ...","id":"20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540832d4-6e31-4925-a005-e21c00d3d7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:03","title":"Valaki nem bírta kivárni a Microsoft Surface Duót, nyomtatott hát egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most zajlik a párzási időszak.","shortLead":"Most zajlik a párzási időszak.","id":"20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6fb20-25f2-475c-96bf-955735a13bd3","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:59","title":"Látott már őzeket üzekedni? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]