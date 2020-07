Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926ffc08-347c-4828-a40b-3d74866f6f4d","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A koronavírus megjelenése óriási kihívás elé állította az emberiséget. A világméretű probléma leküzdésében pedig nem csak a tudósoknak jut komoly szerep, hanem a legmodernebb informatikai fejlesztéseknek is – köztük a szuperszámítógépeknek, amelyek rendkívül nagy memóriájukkal és számítási kapacitásukkal veszik fel a harcot a világjárvánnyal. ","shortLead":"A koronavírus megjelenése óriási kihívás elé állította az emberiséget. A világméretű probléma leküzdésében pedig nem...","id":"lenovo_20200728_szuperszamitogepek_koronavirus_technologia_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926ffc08-347c-4828-a40b-3d74866f6f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bb6655-78df-45e4-89cc-462cf1d29b24","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20200728_szuperszamitogepek_koronavirus_technologia_orvos","timestamp":"2020. július. 28. 17:30","title":"Eljön az a világ, amikor az embereknek soha nem kell orvoshoz járniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","shortLead":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","id":"20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d5fbcc-f6a1-4e41-ad51-cbf06b522f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 16:29","title":"Az Index szétrobbantott szerkesztősége öt nyelven terjeszti, mi történt velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e1e8d2-fa54-47b5-81b3-2caa227d6dcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW nemrégiben debütált kompakt modellje új csomagot kapott.","shortLead":"A VW nemrégiben debütált kompakt modellje új csomagot kapott.","id":"20200729_szemrevalo_lett_a_szolidan_sportositott_uj_8as_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e1e8d2-fa54-47b5-81b3-2caa227d6dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1251a608-eedc-43f4-97c5-156557a85789","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_szemrevalo_lett_a_szolidan_sportositott_uj_8as_golf","timestamp":"2020. július. 29. 13:21","title":"Szemrevaló lett a szolidan sportosított új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce63329d-739e-4f3b-8c32-487c68ca0f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A létesítmény a Népligetnél épül és a Papp László Arénánál is nagyobb lesz.","shortLead":"A létesítmény a Népligetnél épül és a Papp László Arénánál is nagyobb lesz.","id":"20200728_nepliget_sportcsarnok_kezilabdacsarnok_kezicsarnok_kocsis_mate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce63329d-739e-4f3b-8c32-487c68ca0f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc2e19-1e64-4322-bc35-4b6164e66448","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_nepliget_sportcsarnok_kezilabdacsarnok_kezicsarnok_kocsis_mate","timestamp":"2020. július. 28. 19:37","title":"Mégiscsak vannak látványtervei a tízmilliárdokból épülő kézicsarnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49a420a-e8c7-48f9-b367-20c4a86b8dfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy brit kutatócsoport kifejezetten a koronavírus-járvány idején elterjedt home office hosszú távú hatásait vizsgálta.","shortLead":"Egy brit kutatócsoport kifejezetten a koronavírus-járvány idején elterjedt home office hosszú távú hatásait vizsgálta.","id":"202031_hianyzo_ingazas_magukban_lennenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b49a420a-e8c7-48f9-b367-20c4a86b8dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec5dfc-96b1-47dd-bc9a-73c9924d8feb","keywords":null,"link":"/360/202031_hianyzo_ingazas_magukban_lennenek","timestamp":"2020. július. 30. 14:00","title":"Szinte mindenki utálta az ingázást, most mégis rengeteg embernek hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Hosszúnak számít 10 év kormányon? Jellemző-e, hogy egy párt hosszú kormányzása idején végig egyetlen ember a miniszterelnök? A Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, Csizmadia Ervin hazai és külföldi példákkal ad válaszokat a kérdésekre.\r

","shortLead":"Hosszúnak számít 10 év kormányon? Jellemző-e, hogy egy párt hosszú kormányzása idején végig egyetlen ember...","id":"20200729_Csizmadia_Ervin_Hosszu_kormanyzasok_dinamikaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddc4c69-3e98-4c68-9ef6-a7e12d8d748c","keywords":null,"link":"/360/20200729_Csizmadia_Ervin_Hosszu_kormanyzasok_dinamikaja","timestamp":"2020. július. 29. 11:00","title":"Csizmadia Ervin: Miért tud immáron tíz éve hatalmon lenni az Orbán-kormány? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","shortLead":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","id":"20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc3fc28-f3bc-4406-8d27-487940064a58","keywords":null,"link":"/kultura/20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","timestamp":"2020. július. 29. 12:23","title":"Andrea Bocelli simán megszegte a karantén szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsos Olivér részt vett az esküvőn, utána szenvedett súlyos balesetet.","shortLead":"Borsos Olivér részt vett az esküvőn, utána szenvedett súlyos balesetet.","id":"20200729_Az_eleteert_kuzd_a_Rogan_Cecilia_eskuvoje_utan_balesetet_szenvedett_teniszezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a5076b-27d2-41c2-9920-49114b2e45e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Az_eleteert_kuzd_a_Rogan_Cecilia_eskuvoje_utan_balesetet_szenvedett_teniszezo","timestamp":"2020. július. 29. 08:35","title":"Az életéért küzd a Rogán Cecília esküvője után balesetet szenvedett teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]