[{"available":true,"c_guid":"00cb5daa-2076-4698-b384-a4a0ca386e96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 61 éves motoros a megengedett maximális sebesség duplájával hajtott. ","shortLead":"Egy 61 éves motoros a megengedett maximális sebesség duplájával hajtott. ","id":"20200805_236tal_ment_egy_motoros_Hajmaskernel_aki_kijelentette_biztonsagosan_kozlekedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00cb5daa-2076-4698-b384-a4a0ca386e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537413da-d897-469f-8782-9af44abce556","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_236tal_ment_egy_motoros_Hajmaskernel_aki_kijelentette_biztonsagosan_kozlekedett","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:54","title":"236-tal ment egy motoros Hajmáskérnél, majd kijelentette \"biztonságosan közlekedett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e0a4a6-ac0a-4e53-aad5-2183b0a701e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A járványveszély miatt elmarad a Magyarország Szépe.\r

","shortLead":"A járványveszély miatt elmarad a Magyarország Szépe.\r

","id":"20200803_rogan_cecilia_szepsegverseny_magyarorszag_szepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e0a4a6-ac0a-4e53-aad5-2183b0a701e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ff1d3e-f2cb-4dee-9a21-6b4c792c0578","keywords":null,"link":"/elet/20200803_rogan_cecilia_szepsegverseny_magyarorszag_szepe","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:26","title":"Mégsem tartják meg Rogán Cecília és Sarka Kata szépségversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átfogó elemzésből tisztán látni, milyen hatása volt a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozásoknak a világ internetes hálózatára.","shortLead":"Egy átfogó elemzésből tisztán látni, milyen hatása volt a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozásoknak a világ...","id":"20200805_magyarorszag_koronavirus_karanten_netkapcsolat_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27bd2e5-b8f7-4dde-910b-8c7d752b7af0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_magyarorszag_koronavirus_karanten_netkapcsolat_internet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:33","title":"Magyarországon is lelassult kicsit a net a karanténidőszak alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832c8374-826f-4087-944a-227019cfb063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő márciusra tolják az augusztus 28-ra tervezett eseményt.\r

","shortLead":"Jövő márciusra tolják az augusztus 28-ra tervezett eseményt.\r

","id":"20200804_apostol_koncert_elhalasztas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832c8374-826f-4087-944a-227019cfb063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5e633-bcd3-47f0-9f3e-3ed3efdf0336","keywords":null,"link":"/elet/20200804_apostol_koncert_elhalasztas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:13","title":"Mégis elhalasztják az Apostol arénakoncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyilkosság kísérlete miatt indítottak eljárást ellene.","shortLead":"Gyilkosság kísérlete miatt indítottak eljárást ellene.","id":"20200804_Ralott_az_eladora_egy_amerikai_ferfi_mert_az_felszolitotta_hogy_viseljen_maszkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcc2a13-51e4-4f74-ab38-ea4102531d11","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Ralott_az_eladora_egy_amerikai_ferfi_mert_az_felszolitotta_hogy_viseljen_maszkot","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:59","title":"Rálőtt az eladóra egy amerikai férfi, mert az felszólította, hogy viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","shortLead":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","id":"20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ffdac9-162f-4888-8491-312b31a2f362","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:24","title":"Nem vehet fel új lakót a Pesti úti idősotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59782698-6b11-4a75-97e5-f08b1e78d367","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Főként gazdag magángyűjteményekre épül Bécs legújabb modern és kortárs művészeti múzeuma.","shortLead":"Főként gazdag magángyűjteményekre épül Bécs legújabb modern és kortárs művészeti múzeuma.","id":"202031__albertina_modern__osztrak_kortarsak__ferenc_jozsef_ajandeka__begyujtott_mugyujtok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59782698-6b11-4a75-97e5-f08b1e78d367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8287fc-6a43-4d95-9601-ffadaf301f35","keywords":null,"link":"/360/202031__albertina_modern__osztrak_kortarsak__ferenc_jozsef_ajandeka__begyujtott_mugyujtok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:00","title":"A legnagyobbakkal is felveszi a versenyt Bécs új múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157","c_author":"HVG","category":"360","description":"A több szempontból legendás Tegel reptér már nem bírta a tervezettnél tízszer nagyobb utasforgalmat, így is tovább maradt nyitva, mert Berlin új repülőterének építése már jó tíz éve csúszik. ","shortLead":"A több szempontból legendás Tegel reptér már nem bírta a tervezettnél tízszer nagyobb utasforgalmat, így is tovább...","id":"202031_tegel_hatszogletu_ufo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4729eaec-8b75-4844-9f85-ec2cefa49c54","keywords":null,"link":"/360/202031_tegel_hatszogletu_ufo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:00","title":"Búcsúzik a repülőktől és az utasoktól a berlini hatszögletű ufó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]