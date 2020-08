Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"972bbb7e-b694-4dc7-8c1a-38744e857f2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs hatalmas hátsó szárny és elmaszkolt fényszóró, a Novitec ízléses módon nyúlt hozzá az olasz szupersportkocsihoz.","shortLead":"Nincs hatalmas hátsó szárny és elmaszkolt fényszóró, a Novitec ízléses módon nyúlt hozzá az olasz szupersportkocsihoz.","id":"20200804_a_kevesebb_tobb_szolid_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=972bbb7e-b694-4dc7-8c1a-38744e857f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f009cb4-3b6d-4cda-afcf-cc67c8d79625","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_a_kevesebb_tobb_szolid_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:21","title":"A kevesebb több: szolid tuningot kapott a Ferrari 812 Superfast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9034b065-e9bf-4f95-a9be-feab91717314","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Napok alatt került a világ vezető politikai, gazdasági és tech-hírei közé a TikTok. Mára ott tartunk, hogy az amerikai-kínai gazdasági háború egyik fő frontja a cég, az adatbiztonságért aggódók az egész világon figyelik a történéseket, lett egy téma, amelyben Donald Trump és Joe Biden nagyjából egyetért, és dollárban számolva is több százmilliós a tét. ","shortLead":"Napok alatt került a világ vezető politikai, gazdasági és tech-hírei közé a TikTok. Mára ott tartunk...","id":"20200803_tiktok_betiltas_felvasarlas_microsoft_usa_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9034b065-e9bf-4f95-a9be-feab91717314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95614d8d-9f4e-452f-8e76-dd58cb335214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_tiktok_betiltas_felvasarlas_microsoft_usa_kina","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:30","title":"Hogyan lett a kereskedelmi háború frontja egy app, ahol kamaszok táncolnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc1638-5ca7-44ea-abce-996de9f69695","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik egy kicsit britté alakíttatnák az apró japán terepjárót.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik egy kicsit britté alakíttatnák az apró japán terepjárót.","id":"20200803_mercedes_gosztaly_utan_most_land_rover_defenderre_tettek_a_kis_suzuki_jimnyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc1638-5ca7-44ea-abce-996de9f69695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d3f322-4593-452d-b5bc-faf2cbb3e844","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_mercedes_gosztaly_utan_most_land_rover_defenderre_tettek_a_kis_suzuki_jimnyt","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:21","title":"G-osztály után most Defenderré varázsolták át a kis Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9712d21-c8e3-45b9-8e41-d533d096033e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képes sértetlenül kimenekülni az őt lenyelő békából egy különleges bogár, a Regimbartia attenuata – közölte Sindzsi Szugiura, a japán Kobe Egyetem ökológusa.","shortLead":"Képes sértetlenül kimenekülni az őt lenyelő békából egy különleges bogár, a Regimbartia attenuata – közölte Sindzsi...","id":"20200805_regimbartia_attenuata_bogar_beka_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9712d21-c8e3-45b9-8e41-d533d096033e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6003304-4eec-4781-81f6-31c2da970b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_regimbartia_attenuata_bogar_beka_video","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:03","title":"Most először videózták le a trükkös bogarat, ami egyszerűen kimászik az őt lenyelő békából – hátul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét éve volt szerződésben, a Facebookon egyetlen mondatban jelentette be a döntését.","shortLead":"Hét éve volt szerződésben, a Facebookon egyetlen mondatban jelentette be a döntését.","id":"20200803_Bansagi_Ildiko_felmondott_a_Nemzeti_Szinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272c5bb8-9251-414b-9e56-562d71f1675d","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_Bansagi_Ildiko_felmondott_a_Nemzeti_Szinhazban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:52","title":"Bánsági Ildikó felmondott a Nemzeti Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc02ee1-f89b-41a7-8ef4-cecb00517afb","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az Alibabát a világ második legnagyobb online áruházává építő Jack Ma indította útjára az online pénzügyi óriássá nőtt kínai Ant Groupot, amelyet a pekingi kormány igyekszik kordában tartani. ","shortLead":"Az Alibabát a világ második legnagyobb online áruházává építő Jack Ma indította útjára az online pénzügyi óriássá nőtt...","id":"202031__ant_group__kinai_fintech_orias__kormanyzati_figyelem__szorgalmas_hangya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc02ee1-f89b-41a7-8ef4-cecb00517afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7272762c-b39d-412c-b287-866b3609b4bf","keywords":null,"link":"/360/202031__ant_group__kinai_fintech_orias__kormanyzati_figyelem__szorgalmas_hangya","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:00","title":"Az Alibabával, szinte mellékesen indult, ma a világ egyik legnagyobb fintech cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","shortLead":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","id":"20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07b5ccd-02fc-4a3b-894f-1044046972f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:17","title":"18 embert kellett kimenteni a Balatonból a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","shortLead":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","id":"20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f2f3a2-4b8a-4720-bf09-94b556006bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:31","title":"Elmarasztalta a GVH a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]