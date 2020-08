Phil Schiller hosszú éveken át terelgette az Apple marketinges ügyeit, most azonban más feladatot kapott a cégen belül.

Aki figyelni szokta az Apple bejelentéseit, annak valószínűleg nemcsak Tim Cook, hanem Phil Schiller neve is ismerősen cseng. Az Apple marketingért felelős alelnöke jelentette be például azt még 2018-ban, hogy az akkor újonnan bemutatott iPhone Xs-család tagjai már két SIM-kártyát is képesek kezelni, máskor pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a fél világra sértő kijelentést tett.

Az Apple keddi közlése szerint Schiller többé már nem a marketingért felelős alelnök pozícióját tölti be. Az ezzel járó feladatokat Greg Joswiak veszi át tőle. Hogy mi áll a távozás hátterében, azt nem tudni.

© Apple

A The Verge szerint az elmúlt években a személyével kapcsolatban tapasztalható volt némi feszültség, így könnyen lehet, hogy ez vezetett oda, hogy kivegyék a menedzsment legelső vonalából. Az Apple közleményében Schiller arról ír, hogy a jövőben szeretne több időt szentelni a családjának, a barátainak és azoknak a projekteknek, amiket igazán szeret.

Greg Joswiak © Apple

A szakember ezzel együtt nem hagyja el az Apple-t. Schiller a jövőben az App Store-t és Apple-események szervezését felügyeli majd, így van rá esély, hogy a bemutatókról egy ideig még nem fog hiányozni. Az Apple a közleményében "fellow"-ként hivatkozik Schillerre, ami magyarul nagyjából munkatársat jelent, ám egy "egyszerű" munkatársnál Schiller nyilvánvalóan jóval fontosabb tagja marad az Apple-közösségnek.

