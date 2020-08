Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. Személyi sérülésről nem tudni.","shortLead":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. Személyi sérülésről nem tudni.","id":"20200805_magyar_nagykovetseg_bejruti_robbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f07cb-8c39-44d4-8b59-13588923c2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_magyar_nagykovetseg_bejruti_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:39","title":"A magyar nagykövetség épületét is megtépázta a bejrúti robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","shortLead":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","id":"20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f03f301-840b-49a0-af01-f3112d34c8a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:56","title":"Rossz kipufogó miatt lángolhat Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jót tesz a Sony játékos divíziójában elkönyvelt bevételeknek a koronavírus-járvány. A karantén első időszakáról most közölt adatok szerint rendesen felpörgött a kereslet a PlayStation 4-re készült játékokra.","shortLead":"Jót tesz a Sony játékos divíziójában elkönyvelt bevételeknek a koronavírus-járvány. A karantén első időszakáról most...","id":"20200804_koronavirus_jarvany_sony_playstation_4_ps4_jatek_eladas_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a33bf3-cb13-4cd8-b5b9-6bab168fa9d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_koronavirus_jarvany_sony_playstation_4_ps4_jatek_eladas_statisztika","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:03","title":"Belehúztak a PlayStation 4-játékosok, csak úgy csörren a pénz a Sonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8a3edb-11fb-4d4b-aa5e-c24ac1487e59","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rosszul hivatkozta meg a hivatalos dokumentumokban a kormány a felszámolás alatt álló debreceni Dispomedicor orvosieszköz-gyártót, amikor stratégiai jelentőségűvé minősítette, és ezzel államosította a felszámolását.","shortLead":"Rosszul hivatkozta meg a hivatalos dokumentumokban a kormány a felszámolás alatt álló debreceni Dispomedicor...","id":"20200804_A_kormany_allamositott_de_becsuszott_egy_kis_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f8a3edb-11fb-4d4b-aa5e-c24ac1487e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6119d95-fbe0-4d96-9058-a5514124d545","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_A_kormany_allamositott_de_becsuszott_egy_kis_hiba","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:10","title":"A kormány államosított, de becsúszott egy kis hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Duncan Campbell állapotáról az együttes adott hírt.","shortLead":"Duncan Campbell állapotáról az együttes adott hírt.","id":"20200804_Agyverzest_kapott_a_UB40_enekese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08c7f4e-14b2-4914-bb21-5a0781b9ce16","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Agyverzest_kapott_a_UB40_enekese","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:58","title":"Agyvérzést kapott a UB40 énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","shortLead":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","id":"20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07b5ccd-02fc-4a3b-894f-1044046972f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:17","title":"18 embert kellett kimenteni a Balatonból a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","id":"20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f2ed4-e5fb-4afc-a2c8-bd197dc0167a","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:12","title":"Letarolta a vihar Bács-Kiskunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a jelenlegi szabályok engedik az egyetemi gólyatáborok megtartását.","shortLead":"A tárca szerint a jelenlegi szabályok engedik az egyetemi gólyatáborok megtartását.","id":"20200803_belugyminiszterium_egyetemi_golyatabor_koronavirus_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00b0f4d-114f-47df-935c-1d44488491f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_belugyminiszterium_egyetemi_golyatabor_koronavirus_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:57","title":"Belügyminisztérium: Az egyetemek rendezhetnek gólyatáborokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]