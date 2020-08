Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","shortLead":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","id":"20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450166ee-f4be-46ec-9d17-b722a7db734f","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:16","title":"Új testkamerás videó került elő George Floyd haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38394403-b419-42da-894c-a11093da64e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 30-án tér vissza a TV2-re a zenés szórakoztató show.



","shortLead":"Augusztus 30-án tér vissza a TV2-re a zenés szórakoztató show.



","id":"20200804_Kikerult_Liptai_Klaudia_a_Sztarban_sztar_zsurijebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38394403-b419-42da-894c-a11093da64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9e35b3-7aca-4746-9673-cee57c1f5b6c","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Kikerult_Liptai_Klaudia_a_Sztarban_sztar_zsurijebol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:03","title":"Kikerült Liptai Claudia a Sztárban sztár zsűrijéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df80532-ec24-4699-8cae-d3e184898a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szeptember 15-én indul el az xCloud nevű szolgáltatás az Xbox Game Pass Ultimate előfizetés részeként, aminek első körben csak az androidosok örülhetnek.","shortLead":"A tervek szerint szeptember 15-én indul el az xCloud nevű szolgáltatás az Xbox Game Pass Ultimate előfizetés részeként...","id":"20200804_microsoft_xbox_xcloud_streaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df80532-ec24-4699-8cae-d3e184898a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dff17fd-732d-4250-9c94-dd8d99df415c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_microsoft_xbox_xcloud_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:03","title":"Több mint 100 játékkal indul a Microsoft streamingszolgáltatása, Magyarországon is elérhető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdccad0-fbe2-4397-8c67-c25da302e355","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba keveredett Kaleta Gábor ügyéről.","shortLead":"Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba...","id":"20200805_kaleta_gabor_pedofilbotrany_mester_csaba_ugyved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cdccad0-fbe2-4397-8c67-c25da302e355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9a6cae-81bb-43a4-80bc-51d1208da24e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_kaleta_gabor_pedofilbotrany_mester_csaba_ugyved","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:56","title":"Nem árulhatja el Kaleta ügyvédje, miért léptek vissza a fellebbezéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","id":"20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f2ed4-e5fb-4afc-a2c8-bd197dc0167a","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:12","title":"Letarolta a vihar Bács-Kiskunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főpolgármesteri Hivatal jelenleg vizsgálja a határozatot, és mérlegeli, hogy bírósághoz forduljon-e.","shortLead":"A Főpolgármesteri Hivatal jelenleg vizsgálja a határozatot, és mérlegeli, hogy bírósághoz forduljon-e.","id":"20200804_Pesti_Uti_idosotthon_Fovaros_Kormanyhivata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2f318d-3043-44b6-bbe1-b9f30dcc1cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Pesti_Uti_idosotthon_Fovaros_Kormanyhivata","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:46","title":"Pesti úti idősotthon: A főváros visszautasítja a kormányhivatal vádjait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f56bda8-5bfd-4f93-85d8-13d1f1083db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X7-nél is nagyobb újdonságban elöl négy-, hátul pedig három kijelző található. ","shortLead":"A BMW X7-nél is nagyobb újdonságban elöl négy-, hátul pedig három kijelző található. ","id":"20200805_ime_kina_hatalmas_elektromos_divatterepjaroja_hongqi_ehs9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f56bda8-5bfd-4f93-85d8-13d1f1083db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87689d9-a2c2-42f1-b689-5a8cab0af38f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_ime_kina_hatalmas_elektromos_divatterepjaroja_hongqi_ehs9","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:59","title":"Íme Kína hatalmas elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9ae51b-8bfd-4c60-b028-3737d7582b4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"17 ezer tonna TNT erejével rendelkezett az a robbanószerkezet, amelyet a világ első, háborúban bevetett atombombájaként ismer a világ. A héten 75 éve, hogy a Little Boy nevű bombát ledobták Hirosimára. A pusztítás hatása a mai napig érzékelhető.","shortLead":"17 ezer tonna TNT erejével rendelkezett az a robbanószerkezet, amelyet a világ első, háborúban bevetett atombombájaként...","id":"20200804_hirosima_atombomba_gombafelho_little_boy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a9ae51b-8bfd-4c60-b028-3737d7582b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb3e5fb-6f71-48f5-963a-8eb1da9b5e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_hirosima_atombomba_gombafelho_little_boy","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:03","title":"Hirosimában azt hitték, vége a világnak – 75 éve dobták le az első atombombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]