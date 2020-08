Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ad0cefc-9eab-4043-b9fe-7fe62d81afa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 24 órás jeggyel a MÁV, a Volánbusz, a HÉV és a Mahart helyi járatai is igénybe vehetők. ","shortLead":"A 24 órás jeggyel a MÁV, a Volánbusz, a HÉV és a Mahart helyi járatai is igénybe vehetők. ","id":"20200804_Uj_osszevont_kozlekedesi_napijegyet_vezettek_be_a_Dunakanyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad0cefc-9eab-4043-b9fe-7fe62d81afa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3c86b5-cac8-4795-864e-7be620294d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Uj_osszevont_kozlekedesi_napijegyet_vezettek_be_a_Dunakanyarban","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:59","title":"Szerdától egy jeggyel járhatjuk be az egész Dunakanyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3400-nál is többen gyógyultak fel a koronavírusból Magyarországon, közel kétezer tesztet végeztek el egy nap alatt. ","shortLead":"3400-nál is többen gyógyultak fel a koronavírusból Magyarországon, közel kétezer tesztet végeztek el egy nap alatt. ","id":"20200805_11el_nott_a_fertozottek_szama_elhunyt_egy_idos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05b53ee-8a7a-449a-aa0f-ff5fda27f47a","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_11el_nott_a_fertozottek_szama_elhunyt_egy_idos_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:08","title":"Tizenegy új koronavírus-fertőzöttet találtak, egy beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdccad0-fbe2-4397-8c67-c25da302e355","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba keveredett Kaleta Gábor ügyéről.","shortLead":"Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba...","id":"20200805_kaleta_gabor_pedofilbotrany_mester_csaba_ugyved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cdccad0-fbe2-4397-8c67-c25da302e355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9a6cae-81bb-43a4-80bc-51d1208da24e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_kaleta_gabor_pedofilbotrany_mester_csaba_ugyved","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:56","title":"Nem árulhatja el Kaleta ügyvédje, miért léptek vissza a fellebbezéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c4ceb1-68dc-4981-87c1-b5fdee34af36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzson Un különleges élelmiszersegély szállítását rendelte el Keszongba, ahol az első gyanús esetet regisztrálták.\r

","shortLead":"Kim Dzson Un különleges élelmiszersegély szállítását rendelte el Keszongba, ahol az első gyanús esetet...","id":"20200806_EszakKoreaban_tovabbra_sincs_egy_fertozott_sem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c4ceb1-68dc-4981-87c1-b5fdee34af36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb26bd6-9c96-44bb-8011-7fc38d772f50","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_EszakKoreaban_tovabbra_sincs_egy_fertozott_sem","timestamp":"2020. augusztus. 06. 05:51","title":"Észak-Korea állítja, továbbra sincs egy fertőzött sem az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00658bf9-da80-46bd-a96e-c5f9a11c12b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a lassú, de órákon át tartó esőzés miatt.","shortLead":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a lassú, de órákon át tartó esőzés miatt.","id":"20200805_vihar_eso_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00658bf9-da80-46bd-a96e-c5f9a11c12b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38684bd8-fed0-4eb1-894d-1bbfb92adce2","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vihar_eso_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 05. 05:46","title":"A viharok elvonulnak, marad az egész napos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fbaa0-0dfa-40b0-8ad2-9b765e10443f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezekkel az építményekkel megpróbálják a természetes élőhelyüket visszahozni a városi környezetbe. ","shortLead":"Ezekkel az építményekkel megpróbálják a természetes élőhelyüket visszahozni a városi környezetbe. ","id":"20200805_Harom_uj_rovarhotelt_helyezett_ki_Budapesten_az_FKF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86fbaa0-0dfa-40b0-8ad2-9b765e10443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292aca99-0332-4734-a78c-816243896aab","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Harom_uj_rovarhotelt_helyezett_ki_Budapesten_az_FKF","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:16","title":"Három új rovarhotelt helyezett ki Budapesten a Főkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9712d21-c8e3-45b9-8e41-d533d096033e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képes sértetlenül kimenekülni az őt lenyelő békából egy különleges bogár, a Regimbartia attenuata – közölte Sindzsi Szugiura, a japán Kobe Egyetem ökológusa.","shortLead":"Képes sértetlenül kimenekülni az őt lenyelő békából egy különleges bogár, a Regimbartia attenuata – közölte Sindzsi...","id":"20200805_regimbartia_attenuata_bogar_beka_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9712d21-c8e3-45b9-8e41-d533d096033e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6003304-4eec-4781-81f6-31c2da970b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_regimbartia_attenuata_bogar_beka_video","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:03","title":"Most először videózták le a trükkös bogarat, ami egyszerűen kimászik az őt lenyelő békából – hátul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális térben rendeznek. Megmutatjuk, hogyan követheti nyomon ön is az eseményeket.","shortLead":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális...","id":"20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca821c1-7c61-4e62-a9a7-4b359bcb9140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:03","title":"Pár kattintással ön is élőben nézheti a Samsung mai nagy bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]