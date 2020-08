Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK egy hangfelvételre hivatkozva azt állítja, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum-Fidesz koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és a posztra egy fideszes, egy momentumos, illetve egy független képviselőt ajánl. Balogh szerint a felvételt megvágták, így lemaradt az róla, amikor arról beszélt, hogy a reméli nem a fideszes jelöltet fogják támogatni a képviselők.","shortLead":"A DK egy hangfelvételre hivatkozva azt állítja, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum-Fidesz koalícióra tett...","id":"20200804_god_hangfelvetel_balogh_csaba_dk_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6806ace2-063c-4842-9d8e-72a80e3775bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_god_hangfelvetel_balogh_csaba_dk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:31","title":"Tovább gyűrűzik a gödi ellenzéki balhé: a DK előállt egy hangfelvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16073005-d354-49a1-8242-edebd4f5ff66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milyen volt az első? Melyik volt a legjobb? Mi volt a legrosszabb élmény? Idézze fel, írja meg. Nálunk ugyanis van Sziget (vagy valami hasonló).","shortLead":"Milyen volt az első? Melyik volt a legjobb? Mi volt a legrosszabb élmény? Idézze fel, írja meg. Nálunk ugyanis van...","id":"20200805_Potsziget_2020_a_hvghun__kuldjon_egy_sztorit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16073005-d354-49a1-8242-edebd4f5ff66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b66fd7-686d-4617-bd49-124abaed8b36","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Potsziget_2020_a_hvghun__kuldjon_egy_sztorit","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:25","title":"Pótsziget 2020 a hvg.hu-n – küldjön egy sztorit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyjából ugyanazt mondja a Politico és az Independent is: az EU nem képes megvédeni a sajtószabadságot Magyarországon, illetve nem is nagyon ügyködik ez ügyben sem Közép-Európában, sem a Balkánon. ","shortLead":"Nagyjából ugyanazt mondja a Politico és az Independent is: az EU nem képes megvédeni a sajtószabadságot Magyarországon...","id":"20200805_Ezert_ovatoskodik_Brusszel_a_magyar_sajtoszabadsag_kapcsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e334bd95-9be9-4ebe-a2f0-bb7c0539b023","keywords":null,"link":"/360/20200805_Ezert_ovatoskodik_Brusszel_a_magyar_sajtoszabadsag_kapcsan","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:29","title":"Ezért óvatoskodik Brüsszel a magyar sajtószabadság megítélésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5aff73-a7e4-44ef-84f3-7ea8790e13cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több menekült nem csak erőszakosan, de szeméremsértő módon is viselkedett.","shortLead":"Több menekült nem csak erőszakosan, de szeméremsértő módon is viselkedett.","id":"20200805_Migrans_Roszke_kiserdo_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5aff73-a7e4-44ef-84f3-7ea8790e13cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f60cb93-8384-4f0d-beeb-f3fedaef548b","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Migrans_Roszke_kiserdo_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:08","title":"Létrával jött száz menekült a kerítéshez, volt, aki a rendőröket provokálta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önként jelentkezett a rendőrségen az a 16 éves fiú, aki ellen a velencei rablás miatt adtak ki körözést. A négy lehetséges elkövető közül már az összes rendőrkézen van.","shortLead":"Önként jelentkezett a rendőrségen az a 16 éves fiú, aki ellen a velencei rablás miatt adtak ki körözést. A négy...","id":"20200806_velence_rablas_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed145ec-d0a0-4ea6-b5cd-2ac7997b3848","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_velence_rablas_gyanusitott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:10","title":"Feladta magát a velencei rablás utolsó gyanúsítottja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője azt mondta a hvg360-nak, hogy amikor volt cégétől a titoktartási kötelezettség feloldását kérte, nem arra gondolt, hogy a híváslistája és a lakcíme a kormányhoz közeli médiában forogjon. ","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője azt mondta a hvg360-nak, hogy amikor volt cégétől a titoktartási kötelezettség feloldását...","id":"20200805_Dull_Szabolcs_lakas_vaszily_pesti_Tv_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8894e775-e175-4ce5-80d7-4cb35413f26d","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Dull_Szabolcs_lakas_vaszily_pesti_Tv_index","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:16","title":"Dull Szabolcs lakására csöngetett be Vaszily Miklós új tévéjének stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az infektológus az epizód 18. percénél tűnt fel először, maszkban.","shortLead":"Az infektológus az epizód 18. percénél tűnt fel először, maszkban.","id":"20200806_szlavik_janos_joban_rosszban_sorozat_tv2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b7c862-0b5b-4b6d-bf95-dc5c502e1354","keywords":null,"link":"/elet/20200806_szlavik_janos_joban_rosszban_sorozat_tv2","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:41","title":"„Főorvos úr, már nagyon vártuk” – így debütált Szlávik János a Jóban Rosszban vendégszereplőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok uralkodnak.","shortLead":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok...","id":"20200805_bejrut_robbanas_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e0d50a-649a-41e4-a55e-98fe1071f628","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_robbanas_videok","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:04","title":"Sorra kerülnek elő a videók a robbanástól halálra rémülő bejrútiakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]