Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a program beválik, azt más településekre is kiterjeszthetik. A projektet uniós támogatással valósul meg.","shortLead":"Ha a program beválik, azt más településekre is kiterjeszthetik. A projektet uniós támogatással valósul meg.","id":"20200806_klimavedelem_klimavaltozas_kistelepulesek_wwf_belugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c439d550-92e0-4eb9-94af-085371328ce0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_klimavedelem_klimavaltozas_kistelepulesek_wwf_belugyminiszterium","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:31","title":"Öt magyar kistelepülésen indít klímavédelmi projektet a Belügyminisztérium és a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fc23fe-fdc5-4391-b1e2-0fae2b283c6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette az Apple a 27 hüvelykes iMacet: a változások elsősorban a motorháztető alatti részeket érintik, azonban még nem a már nagyon várt ARM-es váltásról (Apple Silicon) van szó.","shortLead":"Frissítette az Apple a 27 hüvelykes iMacet: a változások elsősorban a motorháztető alatti részeket érintik, azonban még...","id":"20200805_apple_27_inch_imac_2020_kozepe_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fc23fe-fdc5-4391-b1e2-0fae2b283c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f3d242-d330-49e5-b900-04da324058ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_apple_27_inch_imac_2020_kozepe_frissites","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:03","title":"Több mint ráncfelvarrás: nagy frissítést kapott a 27”-es iMac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek. A csomagban jelszavak és más, érzékeny adatok is vannak.","shortLead":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek...","id":"20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea8205-b094-4333-9557-7869c5e82d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:40","title":"Kiszivárgott közel 1000 vállalati VPN-szerver adata, köztük rengeteg jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az „ártatlanság korától” a karaktertorzulásról árulkodó nyelvhasználaton át az életfogytiglani bűnhődésig mutatja be a méltán bukott diktátort Feitl István Ki volt Rákosi Mátyás? című könyve.\r

","shortLead":"Az „ártatlanság korától” a karaktertorzulásról árulkodó nyelvhasználaton át az életfogytiglani bűnhődésig mutatja be...","id":"202032_konyv__bukasra_itelve_feitl_istvan_ki_volt_rakosi_matyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9125e72e-08ae-4976-81e5-e2c0d85e6406","keywords":null,"link":"/360/202032_konyv__bukasra_itelve_feitl_istvan_ki_volt_rakosi_matyas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:00","title":"Gyilkos iróniával és áthallásokkal teli portré jelent meg Rákosi Mátyásról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fab0e1-7c2a-4afa-94bf-079e3245c5a1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Töröcskei István pannErgys pályafutására a cégbírósági bejegyzés tett pontot. ","shortLead":"Töröcskei István pannErgys pályafutására a cégbírósági bejegyzés tett pontot. ","id":"202032_pannergy_torocskeitavozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fab0e1-7c2a-4afa-94bf-079e3245c5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7419e306-c4a3-4132-a35b-bef625a09e63","keywords":null,"link":"/360/202032_pannergy_torocskeitavozott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 14:00","title":"A hűtlen kezeléssel gyanúsított volt bankvezérnek nincs helye egy tőzsdei cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közép-Európa több mint 50 százalékát jelentősen érintette tavaly és 2018-ban rendkívüli szárazság. ","shortLead":"Közép-Európa több mint 50 százalékát jelentősen érintette tavaly és 2018-ban rendkívüli szárazság. ","id":"20200807_Gyakoribba_es_nagyobb_kiterjedesuve_valhatnak_a_szelsoseges_szarazsagok_KozepEuropaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e690cdd9-5786-4a23-aa02-a9926ad28c47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200807_Gyakoribba_es_nagyobb_kiterjedesuve_valhatnak_a_szelsoseges_szarazsagok_KozepEuropaban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:19","title":"Gyakoribbá és nagyobb kiterjedésűvé válhatnak a szélsőséges szárazságok Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök azt állította, hogy a gyerekek majdnem teljesen védettek a koronavírustól.","shortLead":"Az amerikai elnök azt állította, hogy a gyerekek majdnem teljesen védettek a koronavírustól.","id":"20200806_A_Facebook_megint_torolte_Donald_Trump_egyik_posztjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2236f80c-d8a2-49df-96ac-bf6a2d9fb4e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_A_Facebook_megint_torolte_Donald_Trump_egyik_posztjat","timestamp":"2020. augusztus. 06. 05:32","title":"A Facebook először törölte Donald Trump egyik posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd756ab3-60dd-469c-b533-ac73df4dd080","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fabio Jakobsen állapota súlyos, de stabil.","shortLead":"Fabio Jakobsen állapota súlyos, de stabil.","id":"20200806_mesterseges_koma_Lengyel_Korverseny_kerekpar_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd756ab3-60dd-469c-b533-ac73df4dd080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105aaffc-ef19-4eb8-ac55-cc9d1a5f43f7","keywords":null,"link":"/sport/20200806_mesterseges_koma_Lengyel_Korverseny_kerekpar_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:35","title":"Megpróbálják felébreszteni a mesterséges kómából a Lengyel Körversenyen bukó kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]