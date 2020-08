Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai magatartással van gond a nevük elhallgatását kérő illetékesek szerint.","shortLead":"Az amerikai magatartással van gond a nevük elhallgatását kérő illetékesek szerint.","id":"20200807_who_g7_reform_kilepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054e0fff-3e2d-4cc3-b69b-3ff14d2a2bea","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_who_g7_reform_kilepes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 22:12","title":"Washington miatt léphetnek ki a WHO reformjáról szóló tárgyalásokból a franciák és a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","shortLead":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","id":"20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616df271-87c8-4406-9b71-c492c58b2090","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:12","title":"Már csak ez hiányzott 2020-ra: kezdődik a parlagfűszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e691dce1-7c19-4f96-be10-e73bfa29374c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A milliárdost letartóztatták, az ügyvédje is gyanúsított. 