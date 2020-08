Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni.

Amennyiben egy teljesen átlagos tudású, hétköznapi feladatokra használatos notebookot szeretnénk vásárolni, akkor azt már egészen baráti összeg ellenében megkaphatjuk. Azonban ha extra igényeink adódnak, így például azt szeretnénk, hogy a masina kicsit gyorsabb hardverrel viszonylag időtálló legyen és a kijelzője is legyen érintésérzékeny, akkor nagyon könnyen meglódulhatnak az online konfigurátorok által kidobott összegek.



Szerencsére akadnak kivételek, mint amilyen például jelen tesztalanyunk, a Lenovo IdeaPad Flex 5.

Milyen és mekkora?

A Lenovo által 2008-ban útjára indított IdeaPad sorozatot átlagos felhasználók számára találták ki, ettől függetlenül a széria szerkesztőségünkbe érkezett legfrissebb példányát

minőségfronton első blikkre nehéz megkülönböztetni a sokkal drágább ThinkPad munkagépektől.

A grafitszürke, platinaszürke és extravagáns világos pávakék színben készülő IdeaPad Flex 5 borítása teljes egészében műanyagból készült, ez azonban semmit sem ront le a minőségérzeten. A matt felületek remek tapintásúak és szerencsére alig hajlamosak a piszkolódásra.

Az asztalon 32,1x21,7 centiméternyi helyet foglaló készülék a legvastagabb pontján 20,8 milliméteres, és még a kisebb táskákba, hátizsákokba is egész könnyen becsúsztatható. Az 1,6 kilogrammos tömeg sem tűnik túl vészesnek ebben a kategóriában, az ennél 30-40 dekával könnyebb ultrabookoknak általában már alaposan megkérik az árát.

Felszereltség

Bal oldalt találjuk az egyedi gyári töltő köralakú csatlakozóaljzatát, melynek létezésére nem igazán találni magyarázatot. Nem messze tőle ugyanis ott egy remek USB-C port, mely nemcsak adatátvitelre, hanem akár töltésre is használható. Kipróbáltuk, működik is az ilyen módon történő töltés, és rejtély, hogy miért nem kapásból USB-C töltő jár a notebook mellé. USB-C portból pedig lehetne kapásból kettő.

Ugyanitt keresendő a HDMI 1.4b aljzat, amely egy hagyományos 3,5 milliméteres jack dugalj társaságát élvezi. Az ellentétes oldalra került a bekapcsológomb (ami egyben működésjelző LED is) és a két darab 3.1-es USB-A csatlakozó aljzat. Jó hír, hogy SD-kártyaolvasót is kapunk, az viszont már kevésbé, hogy a becsúsztatott memóriakártya 60 százaléka kilóg a slotból., így könnyen letörhet. Ethernet-port viszont nincs.

A 28x10 centiméteres, numerikus rész nélküli magyar billentyűzet háttérvilágítása két fokozatban állítható, a gombok elhelyezésén és nyomáspontján nem sok kifogásolni valót találunk. Egyedül az igényel némi megszokást, hogy a jobb alsó sarokban lévő kurzorgombok közül a fel és le példányok fele magasságúak. A touchpad 10,5x7 centiméteres és kiválóan használható, valamint a Dolby minősítésű 2x2 W-os hangszórópárt is szeretjük, mert a billentyűzet mellett elhelyezve felénk szólnak.

Kijelző, belsőségek

A kompakt méret többek közt annak köszönhető, hogy a kijelző körüli kávák kellemesen vékonyak: két oldalt 6, felül 11, alul 23 milliméteresek. A 14 colos fénylő üveges panel alapáron TN technológiájú és 220 nites fényerejű, ilyen található a tesztgépben is, felár ellenében pedig 250 nites IPS képernyő – azaz jobb és fényesebb panel – is rendelhető.

Az 1920x1080 pixeles Full HD felbontás tökéletesen elegendő az említett képátlón, a képminőség rendben van. Kültéri használat esetén a fényerő kevés lehet és a színek is lehetnének élettel telibbek, bár utóbbi talán csak azoknak tűnik fel, akik jelentősen drágább notebookokhoz vannak szokva. Akinek kicsi a 14 col, az 15,6 colos kijelzővel szerelt IdeaPad Flexet is választhat.

A kijelző érintésérzékeny és az egyedi kialakítású zsanéroknak köszönhetően nemcsak 180, hanem akár 360 fokban is elforgatható a notebook felső része. Bár a gyártó 2-in-1 eszközként hirdeti a gépet, a hagyományos notebook és tablet üzemmódok mellett akár sátor- és fordított L alakzatban is hasznát vehetjük a technikának. A kijelzőre jegyzetelés szerelmesei digitális tollat is találnak a Lenovo kiegészítőket felvonultató kínálatában. A képernyő feletti webkamera 720p felbontású, és egy kis elhúzható csúszka révén bármikor egyszerűen "megvakítható".

A motorháztető alatt egy 2020-as AMD Ryzen 3 4300U processzor rejtőzik, mely 4 magja és 2,7-3,7 GHz-es frekvenciája révén minden körülmények mellett remek sebességet biztosít. Akinek esetleg kevés lenne a tempó, az 5-ös és 7-es AMD Ryzen chipekkel is választhatja a masinát, illetve az Intel-rajongókra is gondol a gyártó. A 15,6 colos kivitel sajnos csak Intel processzorral rendelhető.

Az integrált grafikus megoldás a lehetőségekhez képest jól teljesít, a 256 GB-os SSD igen gyors, viszont a tesztgépben lévő 4 GB helyett 8 GB RAM-ra esne a választásunk. Az ujjlenyomat-olvasó opcionális, a Bluetooth 4.2-es, a wifi pedig még nem tudja a 6-os, hanem csak az 5-ös szabványt, de ezzel ma még tökéletesen együtt lehet élni.

Az 52,5 Wh kapacitású akkumulátor a gyári specifikációk szerint 12-13 órás üzemidőt tesz lehetővé, amit szokás szerint nehéz hozni a gyakorlatban, de az általunk tapasztalt mintegy 8 órás használati idő sem mondható rossznak. Remek dolog a gyorstöltés, melynek révén 15 perc alatt akár 2 órás üzemidő is nyerhető.

Konklúzió, árak

+ : általánosan kiváló minőség, kompakt kialakítás, érintőkijelzős multifunciós felhasználás, fürge működés, korrekt üzemidő. –: a kijelző lehetne picit jobb, a tömeg lehetne kicsit kisebb, nincs wifi 6, felesleges az egyedi töltő.

A Lenovo IdeaPad Flex 5 egy remek ár/érték arányú multifunkciós hordozható számítógép, melynek kapcsán sem minőség, sem funkcionalitás fronton nem kell komolyabb kompromisszumokat kötni a barátságos árcéduláért cserébe. Az AMD új mobil processzorai kiválóak lettek, így nem is csoda, hogy tesztgépünkbe is ilyen chip került, ezenkívül pedig az érintőkijelzős 2-in-1 használhatósággal járó előnyöket is ki kell emelnünk.

A tesztgép árcéduláján 220 ezer forintos összeg olvasható, de megéri további 10-20 ezer forintot szánni a vásárlásra, így ugyanis +4 GB RAM és akár egy Ryzen 5 processzor is befér a keretbe. Az Intel Core i5 processzoros kivitelért viszont szerintünk nem éri meg kiadni 280 ezer forintot.

