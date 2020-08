Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e197954-db41-4fc7-9641-5800a66bcbb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal az Alekszandr Lukasenko állítólagos győzelmét megerősítő exit poll eredmények közzététele után a hivatalos adatok igazságában kételkedő ellenzékiek gyülekezni kezdtek Minszk főterén. A rendőrök megkezdték a tüntetők őrizetbe vételét.","shortLead":"Nem sokkal az Alekszandr Lukasenko állítólagos győzelmét megerősítő exit poll eredmények közzététele után a hivatalos...","id":"20200809_Mar_viszik_el_a_rendorok_az_ellenzekieket_Minszkben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e197954-db41-4fc7-9641-5800a66bcbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299b8204-20f6-4a2b-94fc-2cb103cee118","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Mar_viszik_el_a_rendorok_az_ellenzekieket_Minszkben","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:45","title":"Már viszik el a rendőrök az ellenzékieket Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Sokan nincsenek vele tisztában, mennyi pénz illeti meg a hozzátartozót az elhunyt után. Az Adózóna utánajárt.","shortLead":"Sokan nincsenek vele tisztában, mennyi pénz illeti meg a hozzátartozót az elhunyt után. Az Adózóna utánajárt.","id":"20200810_ozvegyi_nyugdij_arvaellatas_szuloi_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7655b3-81c3-4d23-bad8-9f896723a816","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_ozvegyi_nyugdij_arvaellatas_szuloi_nyugdij","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:05","title":"Így számolhatjuk ki az özvegyi nyugdíj, árvaellátás és szülői nyugdíj összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra gondolnak a hatóságok.","shortLead":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra...","id":"20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94f969-8713-40f1-be72-fc7d6b6fd783","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:33","title":"Gyújtogatás miatt üthetett ki tűz a cseh lakóházban, 11-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a8ed7f-38b8-4aeb-a200-ec7c478700c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A hét végén a horvát tengerpart több részén is lángra kaptak az erdős területek. A tűzoltók által általában több órás küzdelemmel eloltott lángok egy részét villámcsapások okozták.","shortLead":" A hét végén a horvát tengerpart több részén is lángra kaptak az erdős területek. A tűzoltók által általában több órás...","id":"20200809_Repulogepekrol_oltjak_a_horvatorszagi_erdotuzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a8ed7f-38b8-4aeb-a200-ec7c478700c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfd90f3-0ba9-4afa-b4cd-562e1e4c2daa","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Repulogepekrol_oltjak_a_horvatorszagi_erdotuzeket","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:51","title":"Repülőgépekről oltják a horvátországi erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d708277-dbea-415a-925a-0bf8d4e7c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány idején szerzett pénzük 60 százalékát adják be a közösbe az USA szupergazdagjai – ezzel állt elő Bernie Sanders vermonti szenátor, többszörös korábbi elnökjelölt-aspiráns. Elon Musk a Twitteren akadt ki és keveredett vitába a veterán politikussal a szocializmus mibenlétéről.","shortLead":"A koronavírus-járvány idején szerzett pénzük 60 százalékát adják be a közösbe az USA szupergazdagjai – ezzel állt elő...","id":"20200808_Dollarmilliardokat_fizettetne_a_gazdagokkal_a_veteran_amerikai_szenator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d708277-dbea-415a-925a-0bf8d4e7c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740e5798-b360-4ac6-856b-ba8a0858b011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Dollarmilliardokat_fizettetne_a_gazdagokkal_a_veteran_amerikai_szenator","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:19","title":"Dollármilliárdokat fizettetne a gazdagokkal a veterán amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71818619-056c-4cb6-8883-9bba894b1faf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Váci úti irodafolyosón fejleszt a Skanska.","shortLead":"A Váci úti irodafolyosón fejleszt a Skanska.","id":"20200808_Ujabb_oriasi_irodahaz_epul_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71818619-056c-4cb6-8883-9bba894b1faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2e4796-9b2a-4dc5-9ed3-1114ec47016b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Ujabb_oriasi_irodahaz_epul_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:35","title":"Újabb óriási irodaház épül Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9a28c2-c678-4952-b5e0-18adccfdd033","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha egyetlen perccel hamarabb landol a gépük, 158 utas ússza meg a 10 napos vesztegzárat.","shortLead":"Ha egyetlen perccel hamarabb landol a gépük, 158 utas ússza meg a 10 napos vesztegzárat.","id":"20200809_Egy_percen_mult_de_nem_usztak_meg_a_karantent_egy_Nizzabol_Osloba_tarto_repulogep_utasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba9a28c2-c678-4952-b5e0-18adccfdd033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5736433-440d-466b-8efe-741d5c3ef4c7","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Egy_percen_mult_de_nem_usztak_meg_a_karantent_egy_Nizzabol_Osloba_tarto_repulogep_utasai","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:13","title":"Egy percen múlt, hogy megússzák a karantént egy Nizzából Oslóba tartó repülőgép utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5233127-3fd4-4310-9691-473dfbbedae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai szankciók miatt nem tudnak hozzájutni a szükséges komponensekhez, leállítják a gyártást.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt nem tudnak hozzájutni a szükséges komponensekhez, leállítják a gyártást.","id":"20200808_A_Huaweitelefoncsipek_napjai_szo_szerint_meg_vannak_szamlalva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5233127-3fd4-4310-9691-473dfbbedae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b890a-ccf0-4988-8228-62d2a38c0e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_Huaweitelefoncsipek_napjai_szo_szerint_meg_vannak_szamlalva","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:43","title":"A Huawei-telefoncsipek napjai szó szerint meg vannak számlálva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]