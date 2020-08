Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karanténban ünnepel. ","shortLead":"Karanténban ünnepel. ","id":"20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358310fc-dabd-49aa-8086-ed966d178b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:15","title":"A ma születésnapos Antonio Banderas bejelentette, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen elfogatóparancs van érvényben.","shortLead":"A férfi ellen elfogatóparancs van érvényben.","id":"20200812_A_sajat_apja_rabolt_el_egy_keteves_kisfiut_az_edesanyja_mellol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64c3b72-5a21-465d-ad95-eeab6dd019d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_A_sajat_apja_rabolt_el_egy_keteves_kisfiut_az_edesanyja_mellol","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:07","title":"A saját apja rabolt el egy kétéves kisfiút az édesanyja mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudós is megpróbálta a felvett videók alapján elemezni, mi történhetett az augusztus 4-i bejrúti detonáció során.","shortLead":"Több tudós is megpróbálta a felvett videók alapján elemezni, mi történhetett az augusztus 4-i bejrúti detonáció során.","id":"20200811_bejrut_robbanas_libanon_fizika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c86948-6b29-4401-b78d-471aa52e44cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bejrut_robbanas_libanon_fizika","timestamp":"2020. augusztus. 11. 09:03","title":"De miért volt ilyen nagy a bejrúti robbanás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2454106e-58ab-4455-8e54-f47987173b0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A több mint 50 éves állat a németországi Halle állatkertjének lakója volt. Az utóbbi napokban már elutasította az ételt is.\r

","shortLead":"A több mint 50 éves állat a németországi Halle állatkertjének lakója volt. Az utóbbi napokban már elutasította az ételt...","id":"20200810_halaleset_elpusztult_a_legidosebb_ketujju_lajhar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2454106e-58ab-4455-8e54-f47987173b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a84969-297d-46f9-bce8-af5d214b57cd","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_halaleset_elpusztult_a_legidosebb_ketujju_lajhar","timestamp":"2020. augusztus. 10. 18:05","title":"Elpusztult Paula, a világ legidősebb lajhárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott a kereslet. ","shortLead":"Nagyon megugrott a kereslet. ","id":"20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd090d69-0f59-4d84-9e1a-b81c2614e26a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:48","title":"Egy hónapra vesz ki nyaralót a Balatonnál a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1d246f-e667-45c3-b5e4-4fc05be26cf8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és gitáros, a latin rock and roll sztárja, olyan hatvanas évekbeli kultikus slágerek előadója, mint a Lemon Tree, a La Bamba és az If I Had a Hammer.","shortLead":"Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és...","id":"20200812_Korornavirusban_elhunyt_Trini_Lopez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d1d246f-e667-45c3-b5e4-4fc05be26cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18542c67-0572-4d0a-beb2-872fc4b94f65","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Korornavirusban_elhunyt_Trini_Lopez","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:26","title":"Koronavírusban meghalt Trini Lopez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három államtitkárnak pedig hivatali lakást is biztosítanak.","shortLead":"Három államtitkárnak pedig hivatali lakást is biztosítanak.","id":"20200810_rogan_antal_orban_viktor_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab11574d-a497-4130-bf5d-d83ca66101ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_rogan_antal_orban_viktor_fizetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:47","title":"Rogán Antal még mindig többet keres Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert az Magyar Turisztikai Ügynökségtől 1,7 milliárd forintot szállodafejlesztésre, miközben a Bahartnál igazgatósági elnök.","shortLead":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert...","id":"20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d417ca1-c9e5-4dde-8b67-0cc389217e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:06","title":"Polt a cégbírósághoz küldte Vadait egy MTÜ-s összeférhetetlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]