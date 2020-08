Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","shortLead":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","id":"20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b776b5ee-78bb-46fd-8243-03f5ab965f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:23","title":"Több mint 3 év után újra elérhető lesz a Google Maps az Apple okosóráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás sokkoló következményeket helyez kilátásba: 2035-re akár teljesen elolvadhat az északi-sarki jégtakaró.","shortLead":"Egy új kutatás sokkoló következményeket helyez kilátásba: 2035-re akár teljesen elolvadhat az északi-sarki jégtakaró.","id":"20200812_2035ra_teljesen_elolvadhat_az_Eszakisark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68b90b2-ca33-46d7-91ed-b0270333bc3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200812_2035ra_teljesen_elolvadhat_az_Eszakisark","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:58","title":"2035-re teljesen elolvadhat az északi-sarki jégtakaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A programot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) gondozza. 