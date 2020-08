Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok az lehet a Balkan Insight szerint, hogy Magyarország túl szívélyes kapcsolatot ápol Kínával.","shortLead":"Az ok az lehet a Balkan Insight szerint, hogy Magyarország túl szívélyes kapcsolatot ápol Kínával.","id":"20200811_mike_pompeo_korut_kozep_europa_orban_viktor_magyarorszag_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbfc24f-dcc7-44e9-b241-82b7d6763ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_mike_pompeo_korut_kozep_europa_orban_viktor_magyarorszag_magyar_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:51","title":"Európai körútra indult Trump egyik minisztere, Orbán és Magyarország viszont nincs a listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee455d1-4246-4e44-9b42-9cf9618df7a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alátétfát tett valaki a sínre, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt nyomoznak.","shortLead":"Alátétfát tett valaki a sínre, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt nyomoznak.","id":"20200813_kozlekedes_biztonsaga_szemtanut_keresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee455d1-4246-4e44-9b42-9cf9618df7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b8c6cc-d853-4301-9a57-333f3678a5c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_kozlekedes_biztonsaga_szemtanut_keresnek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:16","title":"Vonatot akarhattak kisiklatni Győrnél, szemtanút keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fd36bb-178a-49a3-bc7b-d73e8a8763e1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200813_Marabu_Feknyuz_Tuti_hogy_lesz_suli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33fd36bb-178a-49a3-bc7b-d73e8a8763e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a6e55f-e13d-4cda-8663-8df4eaf7f478","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Marabu_Feknyuz_Tuti_hogy_lesz_suli","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tuti, hogy lesz suli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245c3740-5332-4646-a836-c0537fae32cd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200813_Minden_problemanak_van_megoldasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=245c3740-5332-4646-a836-c0537fae32cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f9df77-37fe-4147-9a51-652cdf40261e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200813_Minden_problemanak_van_megoldasa","timestamp":"2020. augusztus. 13. 13:15","title":"Minden problémának van megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepő, alighanem nem önként készített videóval jelentkezett a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztáson indult ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja. Míg korábban a tiltakozás folytatását kérte, most a törvények betartását és a béke helyreállítását szorgalmazta, majd az is kiderült, hogy már Litvániában van. Az ellenzék a videó ellenére is folytatja a választási csalás elleni tiltakozást. A hatalom nem hátrál, Moszkva pedig a háttérből figyel.","shortLead":"Meglepő, alighanem nem önként készített videóval jelentkezett a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztáson indult...","id":"20200811_Meg_orarol_orara_durvul_a_feherorosz_valsag_de_valoszinuleg_kifullad_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6feee2-0b86-4716-9933-7845f8d9b46d","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Meg_orarol_orara_durvul_a_feherorosz_valsag_de_valoszinuleg_kifullad_az_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:25","title":"Még óráról órára durvul a fehérorosz válság, de valószínűleg kifullad az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus gazdasági hatása júniusban is érezhető volt.","shortLead":"A koronavírus gazdasági hatása júniusban is érezhető volt.","id":"20200812_KSH_nagyjabol_8_szazalekkal_maradt_el_az_ipari_termeles_az_egy_evvel_ezelottihez_kepest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af510a71-6b5e-4348-afa8-b9df6f404367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_KSH_nagyjabol_8_szazalekkal_maradt_el_az_ipari_termeles_az_egy_evvel_ezelottihez_kepest","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:39","title":"Javuló számok jöttek a magyar iparból, de még mindig nagy a visszaesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyebek mellett 120W-os gyorstöltővel szerelte fel Mi 10 Ultra nevű telefonját a Xiaomi. A fejlesztésnek köszönhetően a mobil percek alatt tölthető használható százalékra.","shortLead":"Egyebek mellett 120W-os gyorstöltővel szerelte fel Mi 10 Ultra nevű telefonját a Xiaomi. A fejlesztésnek köszönhetően...","id":"20200811_xiaomi_mi_10_ultra_120_wattos_gyorstolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c30c9-2367-4c00-87c0-8135401e9015","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_xiaomi_mi_10_ultra_120_wattos_gyorstolto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:18","title":"Megjött a telefon, amit 23 perc alatt lehet maximumra tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen elfogatóparancs van érvényben.","shortLead":"A férfi ellen elfogatóparancs van érvényben.","id":"20200812_A_sajat_apja_rabolt_el_egy_keteves_kisfiut_az_edesanyja_mellol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64c3b72-5a21-465d-ad95-eeab6dd019d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_A_sajat_apja_rabolt_el_egy_keteves_kisfiut_az_edesanyja_mellol","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:07","title":"A saját apja rabolt el egy kétéves kisfiút az édesanyja mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]