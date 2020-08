Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus gazdasági hatása júniusban is érezhető volt.","shortLead":"A koronavírus gazdasági hatása júniusban is érezhető volt.","id":"20200812_KSH_nagyjabol_8_szazalekkal_maradt_el_az_ipari_termeles_az_egy_evvel_ezelottihez_kepest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af510a71-6b5e-4348-afa8-b9df6f404367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_KSH_nagyjabol_8_szazalekkal_maradt_el_az_ipari_termeles_az_egy_evvel_ezelottihez_kepest","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:39","title":"Javuló számok jöttek a magyar iparból, de még mindig nagy a visszaesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, aki már belekezdeni sem tudott az online záróvizsgába, másnak menet közben szakadt meg a folyamat.","shortLead":"Volt, aki már belekezdeni sem tudott az online záróvizsgába, másnak menet közben szakadt meg a folyamat.","id":"20200812_allami_informatikai_kepzes_vizsga_hibak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90a39f9-1a3b-43c7-9db7-84de692cd6ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_allami_informatikai_kepzes_vizsga_hibak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 21:16","title":"Technikai hibák sora nehezítette az állami informatikai képzés záróvizsgáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már mintegy félmillióan töltötték le az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány által fejlesztett ÉletMentő applikációt, amely most még gyorsabb és hatékonyabb lett: chatbot funkciót is kapott, amely megkönnyíti a felhasználók dolgát és kérdezz-felelek formában segíti az elsősegélynyújtást is.","shortLead":"Már mintegy félmillióan töltötték le az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány által fejlesztett...","id":"20200812_vodafone_omsz_eletmento_app_chatbot_5g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8df8b-7db0-4c62-8d69-e54f95dca845","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_vodafone_omsz_eletmento_app_chatbot_5g","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:03","title":"500 ezren már letöltötték a Mentők alkalmazását – új funkció jött az ÉletMentőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","shortLead":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","id":"20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ceb014-2793-4a8e-9b17-5e57c11fff23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:02","title":"250 fős létszámbővítés lesz az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08614bfe-0b54-4334-8e68-5559aa94e4df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hárman életüket vesztették, a skót kormányfő szerint rendkívül súlyos baleset történt.","shortLead":"Legalább hárman életüket vesztették, a skót kormányfő szerint rendkívül súlyos baleset történt.","id":"20200812_vonatszerencsetlenseg_skocia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08614bfe-0b54-4334-8e68-5559aa94e4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d422e2f-4ad3-4ef5-8b5f-a6e5f7d69d04","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_vonatszerencsetlenseg_skocia","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:18","title":"Súlyos vonatbaleset történt Skóciában, 30 mentőautó vonult a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zivatarokhoz helyenként felhőszakadás, jégeső és viharos szél társulhat, főleg az ország nyugati részében.","shortLead":"A zivatarokhoz helyenként felhőszakadás, jégeső és viharos szél társulhat, főleg az ország nyugati részében.","id":"20200813_narancssarga_riasztas_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c483d3-5fb2-44ff-8ce1-27aa602fd156","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_narancssarga_riasztas_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:41","title":"Zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ced52d7-1574-4666-98f6-1014ba717dce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére úgy ugrik 60-ról 160-ra, mint egy sportosabb személyautó 0-ról 100-ra.","shortLead":"Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére...","id":"20200812_ime_balu_az_1150_loeros_uj_magyar_versenykamion__korbefotoztuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ced52d7-1574-4666-98f6-1014ba717dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7a5e88-86ce-44e7-acf9-8de63d8b2505","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_ime_balu_az_1150_loeros_uj_magyar_versenykamion__korbefotoztuk","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:17","title":"Íme Balu, az 1150 lóerős új magyar versenykamion – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Eurostat adataira hivatkozva azt mondta Rétvári Bence, hogy nőtt Magyarországon az egészségben eltöltött évek száma. A javuló adatok többek között a mindennapos testnevelésnek és a menzareformnak is köszönhetőek szerinte.","shortLead":"Az Eurostat adataira hivatkozva azt mondta Rétvári Bence, hogy nőtt Magyarországon az egészségben eltöltött évek száma...","id":"20200813_retvari_eurostat_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc58a8f-05aa-4db9-87ba-d12d362644b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_retvari_eurostat_egeszsegugy","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:46","title":"Rétvári szerint beérett a chipsadó és a mindennapos testnevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]