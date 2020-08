Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elszakadt drótkötél miatt komoly károk keletkeztek az Arecibo Obszervatórium tányérjában.","shortLead":"Egy elszakadt drótkötél miatt komoly károk keletkeztek az Arecibo Obszervatórium tányérjában.","id":"20200813_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_drotkotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927c113e-55d2-4a80-b036-5ffa2d95e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_drotkotel","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:03","title":"Súlyosan megrongálódott a világ egyik legfontosabb rádióteleszkópja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48124af-c55d-4875-9e40-0f412e18f321","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Kevés diák került be a műszaki és a természettudományi felsőoktatásba, tanárok pedig minden korábbinál kevesebben akarnak lenni.","shortLead":"Kevés diák került be a műszaki és a természettudományi felsőoktatásba, tanárok pedig minden korábbinál kevesebben...","id":"202033__felveteli_eredmenyek__egyetemek__tanarkepzes__futnak_utanuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b48124af-c55d-4875-9e40-0f412e18f321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896f6d4f-7926-4625-ba14-d91fb1d734e6","keywords":null,"link":"/360/202033__felveteli_eredmenyek__egyetemek__tanarkepzes__futnak_utanuk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:00","title":"Középiskolás fokon sem fog tanulni a nép, mert nem lesz kitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5340d2ce-daab-4baf-906f-712330194057","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elvégezte első küldetését, vagyis adatokat gyűjtött a csillagos ég mintegy 75 százalékáról a TESS, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Naprendszeren kívüli bolygókat kutató űrszondája.","shortLead":"Elvégezte első küldetését, vagyis adatokat gyűjtött a csillagos ég mintegy 75 százalékáról a TESS, az amerikai...","id":"20200813_tess_urszonda_elso_kuldetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5340d2ce-daab-4baf-906f-712330194057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388fdb2-4adb-4db9-ae89-e958e019ebb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_tess_urszonda_elso_kuldetese","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:03","title":"Négy kamerájával a csillagos ég 75%-át feltérképezte a TESS exobolygóvadász űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos közölte: nem az a fontos, hogy első vagy második hullám van-e, hanem az, hogy hány új eset van.","shortLead":"Az infektológus főorvos közölte: nem az a fontos, hogy első vagy második hullám van-e, hanem az, hogy hány új eset van.","id":"20200814_szlavik_janos_koronavirus_fertozottek_iskolak_tanevkezdes_gocpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e3b66b-3c16-48a1-84b1-1e718bb29255","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_szlavik_janos_koronavirus_fertozottek_iskolak_tanevkezdes_gocpont","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:59","title":"Szlávik szerint az iskolák biztonsággal megnyithatók, de azt senki sem tudja, mi lesz a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő azt szeretné, ha a következő uniós költségvetési ciklusban közvetlenül is kaphatna támogatást a független sajtó.","shortLead":"Az EP-képviselő azt szeretné, ha a következő uniós költségvetési ciklusban közvetlenül is kaphatna támogatást...","id":"20200814_ujhelyi_fuggetlen_sajto_palyazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715beb82-6d3d-48b6-85b2-615128b58f45","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_ujhelyi_fuggetlen_sajto_palyazatok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:46","title":"Ujhelyi a független sajtóért aggódik: pályázatokat ajánl az újságíróknak, és előfizetésre kéri az olvasókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","shortLead":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","id":"20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2ffa7-d163-47ee-b16c-debdc0a020d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","timestamp":"2020. augusztus. 12. 22:06","title":"Az utolsó egyedek sejtjeiből támasztanának fel egy kihalt orrszarvú fajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ed2a17-aabe-4995-b011-b8190a956b3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebből is bevétele lett a Szigetnek.","shortLead":"Ebből is bevétele lett a Szigetnek.","id":"20200814_sziget_fesztivalkartya_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53ed2a17-aabe-4995-b011-b8190a956b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768ed28b-b72d-426a-9cc7-321f65a6ea2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_sziget_fesztivalkartya_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:30","title":"80 milliónyi ajándékpénzt hagytak a bulizók a Szigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter sajnálattal vette tudomásul, hogy a hozzá kérdéssel forduló Hadházy Ákos azt feltételezte: az állami támogatásokat sorra nyerő együttes pénzért dolgozott.","shortLead":"A honvédelmi miniszter sajnálattal vette tudomásul, hogy a hozzá kérdéssel forduló Hadházy Ákos azt feltételezte...","id":"20200813_leopard_tankok_benko_karpatia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e636a4-2afa-43b2-a1fd-3d5202ad5ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_leopard_tankok_benko_karpatia","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:15","title":"Benkő: Ingyen írt páncélos indulót a Kárpátia, mert ennyire hazafias","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]