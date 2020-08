Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e20f36f7-94f6-42ff-bc81-7c3de1356aff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Reggel 6-ra mindenki kint lesz, ígérte a fehérorosz belügyminiszter-helyettes.","shortLead":"Reggel 6-ra mindenki kint lesz, ígérte a fehérorosz belügyminiszter-helyettes.","id":"20200814_feheroroszorszag_tuntetok_borton_lukasenka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e20f36f7-94f6-42ff-bc81-7c3de1356aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716c86d8-43b5-41b6-ab0b-0372841e1bef","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_feheroroszorszag_tuntetok_borton_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:18","title":"Szabadon engedik a bebörtönzött fehérorosz tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mike Pompeo sürgette Csehországot, hogy az szálljon szembe Pekinggel, ugyanúgy, ahogyan azt egykor a szovjetekkel szemben tette. ","shortLead":"Mike Pompeo sürgette Csehországot, hogy az szálljon szembe Pekinggel, ugyanúgy, ahogyan azt egykor a szovjetekkel...","id":"20200813_Pragaban_ment_neki_Kinanak_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8235e695-57b9-47ed-b68b-46f315540a2a","keywords":null,"link":"/360/20200813_Pragaban_ment_neki_Kinanak_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:33","title":"Prágában ment neki Kínának az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövőben már csak 20th Century Studios néven működik a közel kilencvenéves vállalat.\r

","shortLead":"A jövőben már csak 20th Century Studios néven működik a közel kilencvenéves vállalat.\r

","id":"20200812_Megvette_majd_atnevezte_a_Disney_a_20th_Century_Foxot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e26047-6f62-49e4-b6b0-cc034c48fb4f","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Megvette_majd_atnevezte_a_Disney_a_20th_Century_Foxot","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:13","title":"Megvette, majd átnevezte a Disney a 20th Century Foxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint sok rászoruló település csak akkor kaphat támogatást, ha a vezetés együttműködik a Fidesszel.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint sok rászoruló település csak akkor kaphat támogatást, ha a vezetés...","id":"20200813_markizay_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe1b14a-4032-46c9-bdb6-64bdb579ec75","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_markizay_elovalasztas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 21:49","title":"Márki-Zay szerint lényegében zsarolással vesznek rá polgármestereket a Fidesz támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5340d2ce-daab-4baf-906f-712330194057","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elvégezte első küldetését, vagyis adatokat gyűjtött a csillagos ég mintegy 75 százalékáról a TESS, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Naprendszeren kívüli bolygókat kutató űrszondája.","shortLead":"Elvégezte első küldetését, vagyis adatokat gyűjtött a csillagos ég mintegy 75 százalékáról a TESS, az amerikai...","id":"20200813_tess_urszonda_elso_kuldetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5340d2ce-daab-4baf-906f-712330194057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388fdb2-4adb-4db9-ae89-e958e019ebb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_tess_urszonda_elso_kuldetese","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:03","title":"Négy kamerájával a csillagos ég 75%-át feltérképezte a TESS exobolygóvadász űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee13ea0e-4d31-4c36-b468-cd0906deb8fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motoros egy nappal a száguldozás után, kedden karambolozott Tihanyban.","shortLead":"A motoros egy nappal a száguldozás után, kedden karambolozott Tihanyban.","id":"20200813_Balesetet_szenvedett_a_motoros_akit_par_napja_236_kmhval_szaguldva_kaptak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee13ea0e-4d31-4c36-b468-cd0906deb8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee5df87-f290-4905-9139-a4b4708c2a35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Balesetet_szenvedett_a_motoros_akit_par_napja_236_kmhval_szaguldva_kaptak_el","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:40","title":"Balesetet szenvedett a motoros, akit pár napja 236 km/h-val száguldva kaptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93c70b2-d96f-47a5-ad11-5a3396a55dde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megtalálja a mókust a képen? A Dürer és kora című kiállítás nem pótcselekvés járvány idején. Nem volt szükség nemzetközi kölcsönzésre, eredetileg is így tervezték, von Haus aus is volt hozzá elég nagyszerű műalkotás. ","shortLead":"Megtalálja a mókust a képen? A Dürer és kora című kiállítás nem pótcselekvés járvány idején. Nem volt szükség...","id":"202033_tarlat__nemet_rajzok_es_metszetek_durer_es_kora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c93c70b2-d96f-47a5-ad11-5a3396a55dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead89d3f-2de9-4304-b593-7198857dd505","keywords":null,"link":"/360/202033_tarlat__nemet_rajzok_es_metszetek_durer_es_kora","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:00","title":"Mókusvadászatra invitál a Szépművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott névjegykártyákat lehet készíteni, amelyek a keresőben is felbukkanhatnak. A fejlesztést elsőként Indiában kapcsolták be, az ottani tapasztalatok alapján terjeszthetik majd ki globálisan.","shortLead":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott...","id":"20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcd9d68-3606-42f5-a8d6-a838ae164b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:03","title":"Ha valaki rákeres önre a Google-ben: névjegykártyákat vezet be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]