Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4228e06-8145-40a7-b31b-4db9432774eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Változatlan stabil kilátással megerősítette pénteken Magyarország államadós-osztályzatát a Fitch Ratings és a Standard & Poor's.","shortLead":"Változatlan stabil kilátással megerősítette pénteken Magyarország államadós-osztályzatát a Fitch Ratings és a Standard...","id":"20200815_Nem_valtozott_Magyarorszag_hitelminositese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4228e06-8145-40a7-b31b-4db9432774eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98376bcd-15e8-41d7-88ca-7e99e9b562b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Nem_valtozott_Magyarorszag_hitelminositese","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:09","title":"Nem változott Magyarország hitelminősítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fb2cdc-1769-4928-977e-7dab175d581b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva távolította el a szimbólumot. A rendőrök végül előállították.\r

","shortLead":"Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva távolította el a szimbólumot. A rendőrök végül előállították.\r

","id":"20200817_A_Mi_Hazank_szivarvanyos_zaszlo_budapesti_varsohaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0fb2cdc-1769-4928-977e-7dab175d581b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d241d085-b134-487e-99a3-691334a42412","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_A_Mi_Hazank_szivarvanyos_zaszlo_budapesti_varsohaza","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:39","title":"A Mi Hazánk leszedte a szivárványos zászlót a budapesti városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszországban nyaralt, távozott a posztjáról. ","shortLead":"Olaszországban nyaralt, távozott a posztjáról. ","id":"20200815_Lemondas_idegenforgalmi_hatosag_kulfoldi_nyaralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9c57c7-d17f-48e3-a3a1-0d89a78ebfd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Lemondas_idegenforgalmi_hatosag_kulfoldi_nyaralas","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:34","title":"Lemondott az ír idegenforgalmi hatóság elnöke, miután a kormány tanácsa ellenére külföldön nyaralt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159b6ca9-756f-496a-a117-03f787de0b8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legendás együttes új lemeze, a Whoosh! nem szégyellni való, de a klasszikus repertoárhoz nem ér fel.","shortLead":"A legendás együttes új lemeze, a Whoosh! nem szégyellni való, de a klasszikus repertoárhoz nem ér fel.","id":"202033_lemez__nem_kell_orditani_deep_purple_whoosh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159b6ca9-756f-496a-a117-03f787de0b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927a9953-e529-4858-96dd-27ab12b191f0","keywords":null,"link":"/360/202033_lemez__nem_kell_orditani_deep_purple_whoosh","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:15","title":"„Nem kell ordítani!” - ahogy a rock, úgy a Deep Purple is örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az irodaházaktól mentes távmunka utópiájára nem érdemes várni, de a járvány előtti helyzetbe sincs már visszaút. A cégvezetők még birkóznak a dilemmával, hogyan kezeljék a home office-t.","shortLead":"Az irodaházaktól mentes távmunka utópiájára nem érdemes várni, de a járvány előtti helyzetbe sincs már visszaút...","id":"202033__home_office__ajarvanyban_es_utana__szabalyozatlansagok__munkas_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9342c27-df30-41a7-8347-2535c8029016","keywords":null,"link":"/360/202033__home_office__ajarvanyban_es_utana__szabalyozatlansagok__munkas_otthon","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:15","title":"Se veled, se nélküled állapotot eredményezett, hogy rájöttünk, működik a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a24235-9869-4aa3-a2e1-66ed5cc6f20e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő napokra ígért döntéseket és magyarázatot Josep Maria Bartomeu, az FC Barcelona elnöke az után, hogy a katalán csapat megsemmisítő, 8-2-es vereséget szenvedett a Bayern Münchentől a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.","shortLead":"A következő napokra ígért döntéseket és magyarázatot Josep Maria Bartomeu, az FC Barcelona elnöke az után...","id":"20200815_Hamarosan_bejelentjuk_a_donteseket__nagy_valtozast_hozhat_a_Barcelonanal_a_Bayern_elleni_tortenelmi_vereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6a24235-9869-4aa3-a2e1-66ed5cc6f20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d93d02-4055-41e4-b66f-7efd1906ad0c","keywords":null,"link":"/sport/20200815_Hamarosan_bejelentjuk_a_donteseket__nagy_valtozast_hozhat_a_Barcelonanal_a_Bayern_elleni_tortenelmi_vereseg","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:46","title":"\"Hamarosan bejelentjük a döntéseket\" - nagy változást hozhat a Barcelonánál a Bayern elleni történelmi vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e1de9c-209b-45fa-96a7-e983bb1d3380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő év elején lejár a Klubrádió frekvenciahasználati engedélye, a rádió vezetése már beadta a hosszabbítási igényt, de a médiahatóság még nem döntött.\r

\r

","shortLead":"Jövő év elején lejár a Klubrádió frekvenciahasználati engedélye, a rádió vezetése már beadta a hosszabbítási igényt, de...","id":"20200815_klubradio_mediahatosag_nmhh_frekvenciahasznalati_engedely_meghosszabbitasa_media_radio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e1de9c-209b-45fa-96a7-e983bb1d3380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cdfc68-0b58-4be1-8786-249659e26516","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_klubradio_mediahatosag_nmhh_frekvenciahasznalati_engedely_meghosszabbitasa_media_radio","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:16","title":"Október elejéig döntenie kell a Klubrádióról a médiahatóságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De ismét szigorításokat vezetnek be, a szórakozóhelyek és a bárok ideiglenesen csak éjfélig tarthatnak nyitva. ","shortLead":"De ismét szigorításokat vezetnek be, a szórakozóhelyek és a bárok ideiglenesen csak éjfélig tarthatnak nyitva. ","id":"20200815_Csokkent_az_uj_megbetegedesek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb099e1-173f-4582-b2df-a3e4944f3f9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Csokkent_az_uj_megbetegedesek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 15. 17:26","title":"Csökkent az új megbetegedések száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]