[{"available":true,"c_guid":"79bb05e1-cf04-4f3d-a877-926b76341925","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Lilla írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200816_Egyutt_kell_elnem_onmagammal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79bb05e1-cf04-4f3d-a877-926b76341925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ac48c-088c-4090-9832-0214bf2ebc01","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200816_Egyutt_kell_elnem_onmagammal","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:15","title":"Együtt kell élnem önmagammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","shortLead":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","id":"20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a73445d-e10e-4168-addc-7271627df422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:32","title":"Lehet majd közvetlenül telefonálni az Emirátusok és Izrael között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e832ef-892f-4f9c-884f-fdda1061938a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint nem ír ki új választást, de kész a reformokra.","shortLead":"Állítása szerint nem ír ki új választást, de kész a reformokra.","id":"20200816_Lukasenka_egyszerre_puhul_es_kemenykedik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e832ef-892f-4f9c-884f-fdda1061938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008b5be5-6496-4c8c-8bde-33ffd90dbe9d","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Lukasenka_egyszerre_puhul_es_kemenykedik","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:42","title":"Lukasenka egyszerre puhul és keménykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5459cfbc-c0b8-420b-bd4a-ce17ac1f865f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet vállalta magára a támadást.\r

","id":"20200817_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban_megoltek_az_osszes_tamadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5459cfbc-c0b8-420b-bd4a-ce17ac1f865f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff88957-bfaf-49c4-a852-e85e85be8c0d","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban_megoltek_az_osszes_tamadot","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:59","title":"Halálos terroristatámadás Szomáliában: megölték az összes támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az UTE egyik jégkorongozójának pozitív lett a koronavírus-tesztje.","shortLead":"Az UTE egyik jégkorongozójának pozitív lett a koronavírus-tesztje.","id":"20200816_Koronavirusfertozes_miatt_lezartak_az_Ujpesti_Jegcsarnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1deee1-349c-4391-8abf-05e5f9878c0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Koronavirusfertozes_miatt_lezartak_az_Ujpesti_Jegcsarnokot","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:20","title":"Koronavírus-fertőzés miatt lezárták az Újpesti Jégcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely alváshoz és munkához használt \"fűágyak\" nyomait fedezte fel a Dél-afrikai Köztársaságban lévő KwaZulu-Natal tartománybeli Border barlangban.","shortLead":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló...","id":"20200817_alvas_fuagy_hamu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed7db54-0d40-4e21-985d-375f3ce5b8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_alvas_fuagy_hamu","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:03","title":"Előkerült egy 200 000 éves ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Háromszáz ember jelentkezését várják az élőlánchoz. ","shortLead":"Háromszáz ember jelentkezését várják az élőlánchoz. ","id":"20200817_Koltozik_a_debreceni_szinhaz_kozonseg_elolanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d442e959-3c42-4536-a154-770c1744c4cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Koltozik_a_debreceni_szinhaz_kozonseg_elolanc","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:54","title":"Költözik a debreceni színház, a közönség segítségét kérik a pakoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség is megszólalt a szivárványos zászlók letépése miatt. Szerintük ezek az incidensek különösen aggasztóak, és nem szabad tolerálni a neonáci és más gyűlöletcsoportokat.","shortLead":"Az amerikai nagykövetség is megszólalt a szivárványos zászlók letépése miatt. Szerintük ezek az incidensek különösen...","id":"20200817__amerikai_nagykovetseg_szivarvanyos_zaszlok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad1d3e1-b9f0-426c-ad06-4f6872ce1aed","keywords":null,"link":"/itthon/20200817__amerikai_nagykovetseg_szivarvanyos_zaszlok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:57","title":"Az amerikai nagykövetség is tiltakozik a szivárványos zászlók letépése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]