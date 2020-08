Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-csoport honlapján folyamatosan jelzik az InterCity-k foglaltságát.\r

","shortLead":"A MÁV-csoport honlapján folyamatosan jelzik az InterCity-k foglaltságát.\r

","id":"20200817_Megvaltozik_a_vasuti_kozlekedesi_rend_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0616c42b-5fe0-49f7-bf42-8363711530e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Megvaltozik_a_vasuti_kozlekedesi_rend_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:41","title":"Megváltozik a vasúti közlekedési rend a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a Chrome böngésző egy speciális kódot keres majd a weboldalak forráskódjában. Ha megtalálja, takarékra teszi magát, aminek a felhasználók örülhetnek majd a legjobban.","shortLead":"A jövőben a Chrome böngésző egy speciális kódot keres majd a weboldalak forráskódjában. Ha megtalálja, takarékra teszi...","id":"20200817_google_chrome_bongeszo_akkumulator_uzemido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe1f81d-ceeb-4323-b8e3-ed915e1384d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_google_chrome_bongeszo_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:03","title":"Különleges funkció készülhet a Google Chrome-hoz, növekedhet a laptopok üzemideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5357123-0105-4ca0-ba85-6471c041116d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol csapatnak továbbra is esélye van rá, hogy hatodik alkalommal is megnyerje a sorozatot.","shortLead":"A spanyol csapatnak továbbra is esélye van rá, hogy hatodik alkalommal is megnyerje a sorozatot.","id":"20200817_Europaliga_Dontoben_a_Sevilla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5357123-0105-4ca0-ba85-6471c041116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72592d0-8716-4cb6-b240-e34e4a2307fc","keywords":null,"link":"/sport/20200817_Europaliga_Dontoben_a_Sevilla","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:20","title":"Európa-liga: Döntőben a Sevilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 220 ezer új esetet regisztráltak az utóbbi 24 órában.

","shortLead":"Közel 220 ezer új esetet regisztráltak az utóbbi 24 órában.

","id":"20200817_Kozelit_a_22_milliohoz_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baf5715-f4d5-4698-859e-b506718c9b19","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Kozelit_a_22_milliohoz_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:21","title":"Közelít a 22 millióhoz a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Palackokból, zacskókból és ételek csomagolásából származott a szennyezés, amit a szakértők tüdőkből, májakból, vesékből és epékből vett mintákban találtak.","shortLead":"Palackokból, zacskókból és ételek csomagolásából származott a szennyezés, amit a szakértők tüdőkből, májakból, vesékből...","id":"20200817_mikromuanyag_szennyezes_emberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a3d492-1b88-477e-884a-abfea9da26e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mikromuanyag_szennyezes_emberben","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:25","title":"Rengeteg mikroműanyagot találtak emberekben amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200816_bejruti_robbanas_fizika_bill_gates_koronavirus_vege_tiktok_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd0917f-44c6-4cbf-99fa-cb86c2c2ea4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_bejruti_robbanas_fizika_bill_gates_koronavirus_vege_tiktok_penz","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:03","title":"Ez történt: Bill Gates megjósolta, meddig tart ki a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec2eb41-b39b-4267-a7ab-a2b10feaa235","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Itt most megtudhatja. ","shortLead":"Itt most megtudhatja. ","id":"20200816_Kivancsi_hogy_mit_mondott_Bataszeken_a_Bataszeki_Szekelyek_Barati_Kore_rendezvenyen_a_Miniszterelnokseg_nemzetpolitikaert_felelos_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ec2eb41-b39b-4267-a7ab-a2b10feaa235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba240023-003f-453c-a9a6-ed77333cd08c","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Kivancsi_hogy_mit_mondott_Bataszeken_a_Bataszeki_Szekelyek_Barati_Kore_rendezvenyen_a_Miniszterelnokseg_nemzetpolitikaert_felelos_allamtitkara","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:20","title":"Kíváncsi, hogy mit mondott a Bátaszéki Székelyek Baráti Körén a nemzetpolitikai államtitkár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0972a0c-558f-4381-b3fd-ceb41b5ab933","c_author":"VG/hvg.hu","category":"sport","description":"Remco Evenepoel súlyos sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Remco Evenepoel súlyos sérüléseket szenvedett.","id":"20200816_Lezuhant_egy_hidrol_a_belga_kerekparos_a_Lombard_korversenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0972a0c-558f-4381-b3fd-ceb41b5ab933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9aff03-60a6-496a-a42c-47c537175d74","keywords":null,"link":"/sport/20200816_Lezuhant_egy_hidrol_a_belga_kerekparos_a_Lombard_korversenyen","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:52","title":"Lezuhant egy hídról a belga kerékpáros a Lombard körversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]