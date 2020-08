Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"532b7759-2ddd-4aff-9d86-801355e4497e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, és azóta is ott tartózkodik.","shortLead":"A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20200817_megtalaltak_a_spanyol_kiralyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=532b7759-2ddd-4aff-9d86-801355e4497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ff8685-42d2-4c46-8221-272bc13334a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_megtalaltak_a_spanyol_kiralyt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:49","title":"Elismerték, a volt spanyol király tényleg Abu-Dzabiban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","shortLead":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","id":"20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e729e25-04c7-4e38-9178-253a503ca2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:25","title":"Soha nem volt akkora az átlagos bérek közti szakadék az ország keleti és nyugati széle között, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50b7089-e1c1-4e8c-ac89-c6e40f09a498","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Pályázz sokat, dolgozz sokat, foglalkoztass annyi közmunkást, amennyit csak tudsz, tedd velük rendbe a falut, legyél megértő a linkekkel is, és ha kell, akár emelt hangon beszélgess el a renitensekkel. Körülbelül ez a receptje annak, hogy valakit roma polgármesterként a cserdi Bogdán Lászlóhoz mérjenek. Kevesen tudják, de Magyarországon 40 roma polgármester dolgozik: meglátogattunk két olyan falut, melyek vezetőit példaként állítják a többiek elé.","shortLead":"Pályázz sokat, dolgozz sokat, foglalkoztass annyi közmunkást, amennyit csak tudsz, tedd velük rendbe a falut, legyél...","id":"20200818_roma_polgarmesterek_selyeb_szendrolad_cserehat_peldakepek_bogdan_laszlo_nyomaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50b7089-e1c1-4e8c-ac89-c6e40f09a498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0328861f-c602-4eda-9f1b-61a12ceeba68","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_roma_polgarmesterek_selyeb_szendrolad_cserehat_peldakepek_bogdan_laszlo_nyomaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 06:30","title":"“Lehet cigány, lehet paraszt, aki tenni akar, az tenni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","shortLead":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","id":"20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ea640d-f5d1-4d10-b9e3-c710edcbdcb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:22","title":"Rihanna, Childish Gambino, Bob Dylan – Így mulat a volt amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d93b941-da66-4acb-ad3d-6ba079f94f24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mikor dönthet az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság Kim Dotcom kiadatásáról, de a Megaupload atyja szerint az öt bíróból három biztosan a kiadatás mellett fog voksolni.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor dönthet az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság Kim Dotcom kiadatásáról, de a Megaupload atyja...","id":"20200817_kim_dotcom_megaupload_birosag_kiadatas_uj_zeland_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d93b941-da66-4acb-ad3d-6ba079f94f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2105fba2-f3a6-49cc-9553-3b30a5898be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_kim_dotcom_megaupload_birosag_kiadatas_uj_zeland_egyesult_allamok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:03","title":"Az internet fenegyereke szerint politikai döntés születik, ha kiadják őt Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80fd2fc-df27-479d-95bd-5ecf82446603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Őrzés-védelemmel kapcsolatos munkát lát majd el Tasnádi László cége.","shortLead":"Őrzés-védelemmel kapcsolatos munkát lát majd el Tasnádi László cége.","id":"20200818_tasnadi_laszlo_pinter_sandor_vagyonkezelo_orzes_vedelem_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a80fd2fc-df27-479d-95bd-5ecf82446603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696baaa2-74ff-4792-8614-8d4d54a83fc2","keywords":null,"link":"/kkv/20200818_tasnadi_laszlo_pinter_sandor_vagyonkezelo_orzes_vedelem_kozbeszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:30","title":"Az egykori államtitkár és volt III/II-es tiszt cégével szerződött a főváros vagyonkezelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae51ea4-0120-4d4b-beb2-c74373c29bcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Willy Wonka büszke lett volna rá, de a helyiek kicsit meglepődtek a kakaóporos havazáson.","shortLead":"Willy Wonka büszke lett volna rá, de a helyiek kicsit meglepődtek a kakaóporos havazáson.","id":"20200819_Volt_egy_kis_malor_a_svajci_Lindtgyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae51ea4-0120-4d4b-beb2-c74373c29bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1813f60c-f99e-4a8d-b72c-58253ec75f52","keywords":null,"link":"/elet/20200819_Volt_egy_kis_malor_a_svajci_Lindtgyarban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:47","title":"Volt egy kis malőr a svájci Lindt-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félnek a tudósok, hogy egyszer durvább járvány jön, ezért a náluk okosabb géptől is kérdeznek. Például azt, hogy melyik a legjobb arcmaszk.","shortLead":"Félnek a tudósok, hogy egyszer durvább járvány jön, ezért a náluk okosabb géptől is kérdeznek. Például azt, hogy melyik...","id":"20200818_mesterseges_intelligencia_arcmaszk_n95_maszk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e078c5-de68-41d3-9310-6c45b98a2916","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_mesterseges_intelligencia_arcmaszk_n95_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 18. 13:03","title":"A mesterséges intelligencia segít kikutatni a legjobb arcmaszkot a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]