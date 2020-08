Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halászteleknél hat kocsi ment egymásba.","shortLead":"Halászteleknél hat kocsi ment egymásba.","id":"20200822_baleset_m0_utkozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f388fd9-d29c-486a-b18e-ccc5eb6f491a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200822_baleset_m0_utkozes","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:31","title":"Több autó ütközött az M0-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés, hogy a következő hónapok visszapattanást vagy visszavánszorgást hoznak-e.","shortLead":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés...","id":"202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89feca70-7805-4365-9c0e-16380167a4d1","keywords":null,"link":"/360/202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Mélységi rekord: egy gazdaság nem élhet túl úgy, hogy zárva tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mire alapozzák, hogy külföldről behozott vírus okozza a fertőzöttek számának emelkedését.","shortLead":"Az ATV rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mire alapozzák, hogy külföldről behozott vírus okozza...","id":"20200821_Az_EMMI_bizonyitja_hogy_valoban_kulfoldrol_hozzak_be_a_virust_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a0952d-7ac8-402c-8356-f36ef2f06193","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Az_EMMI_bizonyitja_hogy_valoban_kulfoldrol_hozzak_be_a_virust_Magyarorszagra","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:32","title":"Az EMMI bizonyítja, hogy valóban külföldről hozzák be a vírust Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.","shortLead":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás...","id":"20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8d664-7f0b-441c-b715-d183132479be","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:00","title":"A tanórákon nem kell tartani a 1.5 méteres távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Vidnyánszky kinevezése a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának élére komoly szakmai vitát indított el, amiben ő még nem szólalt meg, de a múlt árnyai előkerültek.","shortLead":"Vidnyánszky kinevezése a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának élére komoly szakmai vitát indított el...","id":"20200822_Vidnyanszky_kinevezese_levelcunamit_inditott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4602db-fe14-4652-8076-7af0f52fb9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Vidnyanszky_kinevezese_levelcunamit_inditott","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:19","title":"Vidnyánszky kinevezése levélcunamit indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg a fiatalok körében terjed.","shortLead":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg...","id":"20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6c017b-04f1-4944-af56-7be924fd0539","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:33","title":"Meghaladta a háromszázat a napi új esetek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b15d8-fc2a-4f30-b79d-877d1f8618dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a kibővült Millenáris parkot. A Széllkapu kéthektáros lett, tartozik hozzá tó, függőkert és digitális vízfüggöny is.","shortLead":"Átadták a kibővült Millenáris parkot. A Széllkapu kéthektáros lett, tartozik hozzá tó, függőkert és digitális...","id":"20200821_Szellkapu_park_millenaris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b15d8-fc2a-4f30-b79d-877d1f8618dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb43909-0202-436e-9f0d-08a28b87ddaa","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_Szellkapu_park_millenaris","timestamp":"2020. augusztus. 21. 10:36","title":"Ilyen lett Buda legújabb parkja, a Széllkapu - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345bd342-28e5-4616-bd65-e9deba8fea5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nevet és részben tulajdonost is váltott a Promid Consulting Kft., amelyet másfél éve Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke, valamint Antal Dénes és Márkus Balázs alapítottak","shortLead":"Nevet és részben tulajdonost is váltott a Promid Consulting Kft., amelyet másfél éve Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank...","id":"202034_t68_vagyonosodnak_matolcsyemberei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=345bd342-28e5-4616-bd65-e9deba8fea5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64697e-52c2-4c8f-94a1-647a0936f245","keywords":null,"link":"/360/202034_t68_vagyonosodnak_matolcsyemberei","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:30","title":"Mozgolódnak a Matolcsy köpönyegéből előbújt bankárok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]