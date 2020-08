Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos tévhit övezi az elektromos autókat és persze az is kérdés, hogy mennyibe kerül ez nekünk. Marsi Norbert, e-mobilitási szakértő, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület alapítója és elnöke segít kiigazodni a tévhitek között. ","shortLead":"Számos tévhit övezi az elektromos autókat és persze az is kérdés, hogy mennyibe kerül ez nekünk. Marsi Norbert...","id":"20200822_Zold_autot_nem_zolden_tolteni_mennyire_zold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b5f169-8868-47ef-b3a7-a922407ab2ae","keywords":null,"link":"/zhvg/20200822_Zold_autot_nem_zolden_tolteni_mennyire_zold","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:00","title":"Előbb-utóbb elektromos autó kell, ha a belvárosban akarunk vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kreatív megoldásokat kell találniuk a filmkészítőknek a koronavírus miatt. ","shortLead":"Kreatív megoldásokat kell találniuk a filmkészítőknek a koronavírus miatt. ","id":"20200824_Szexmentes_forgatas_koronavirus_jarvany_utmutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71af6e0d-7980-4ac9-b613-93caf88d9458","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Szexmentes_forgatas_koronavirus_jarvany_utmutato","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:57","title":"Szexmentesen forgatnák a brit filmeket a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33231a60-e799-4927-ae6e-2480c805a48e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormányzat által is tolt narratíva viszont egy messzire fénylő alufólia-sisak – mondja Tóta W. Árpád az utóbbi hetek melegek elleni kirohanásairól. A HVG publicistája szerint zászlótolvaj, 15 perc hírnévre pályázó futóbolondok mindig lesznek, de M. Kiss Csabának azt is elmondta, milyen pozitívumot lát a történetben.





","shortLead":"A kormányzat által is tolt narratíva viszont egy messzire fénylő alufólia-sisak – mondja Tóta W. Árpád az utóbbi hetek...","id":"20200823_Tota_W_Arpad_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33231a60-e799-4927-ae6e-2480c805a48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b871a0cc-3b7a-45d9-8712-152c1f351079","keywords":null,"link":"/360/20200823_Tota_W_Arpad_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:00","title":"\"Az alap buzizás már ciki, ezért kell mögé egy sztori\" – Tóta W. Árpád a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 6-os utat lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.","shortLead":"A 6-os utat lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.","id":"20200823_Arokba_hajtott_egy_autos_Szekszardnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00068b4-389d-47bc-b58d-1fcb2d66984a","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Arokba_hajtott_egy_autos_Szekszardnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:55","title":"Árokba hajtott egy autós Szekszárdnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160d154d-204a-4798-9578-b3bbc26d5ba7","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160d154d-204a-4798-9578-b3bbc26d5ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:30","title":"Jó a home office, de nem mindenkinek: sokat tanultak a cégek a vírus első hullámából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az ellenzék azt szeretné, ha a kormány visszavonná a Club Aliga fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánító rendeletet.","shortLead":" Az ellenzék azt szeretné, ha a kormány visszavonná a Club Aliga fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánító rendeletet.","id":"20200822_Osszellenzeki_tiltakozas_a_Balatonert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c91cd01-eb45-4820-935e-08b3a40e5722","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Osszellenzeki_tiltakozas_a_Balatonert","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:47","title":"Tiltakozik az ellenzék: „Orbán oligarchái mindenütt megvetették a lábukat a Balaton partján”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél nagyobb tüntetést ígértek vasárnap estére a fehérorosz választás hivatalos eredményét, Lukasenka elnök elsöprő győzelmét megkérdőjelezők.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb tüntetést ígértek vasárnap estére a fehérorosz választás hivatalos eredményét, Lukasenka elnök...","id":"20200823_Nezze_meg_a_vasarnap_delutan_Minszkben_osszegyult_tomeget__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234f271-0bb7-4f11-9133-de635590fb34","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Nezze_meg_a_vasarnap_delutan_Minszkben_osszegyult_tomeget__video","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:38","title":"Nézze meg a vasárnap délután Minszkben összegyűlt tömeget - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482fdea-b207-4e6f-89bb-cdb371680951","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Űrbatyú II. nevű műszercsomagot Várpalotáról indították el, csaknem egy éves előkészítés után.","shortLead":"Az Űrbatyú II. nevű műszercsomagot Várpalotáról indították el, csaknem egy éves előkészítés után.","id":"20200823_bakonyi_csillagaszok_urbatyu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0482fdea-b207-4e6f-89bb-cdb371680951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6115474-0008-4a3c-b978-f4a52f607723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_bakonyi_csillagaszok_urbatyu","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:49","title":"Batyut küldtek az űr peremére a bakonyi csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]