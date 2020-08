Hétfő délután óta a világ számos pontjáról jelezték a felhasználók: nem, vagy csak alig működik a Zoom. Az Independent beszámolója szerint a legtöbben sem kezdeményezni, sem pedig csatlakozni nem tudnak a videokonferencia-hívásokhoz.

A DownDetectorra érkező jelések szerint a baj valamikor (magyar idő szerint) délután 2 óra körül kezdődött, és azóta is folyamatosan érkeznek a panaszok. Az oldal térképén jól látszik, hogy a legnagyobb probléma az Egyesült Államokban van, de a gond jelentkezett már Nagy-Britanniában, Franciaországban, Mexikóban, Brazíliában, Indiában, Ausztráliában és Dél-Afrikában is. És mivel a Zoomot nemzetközi videokonferencia-hívások lebonyolítására is használják, még ott is érzékelhetik a bajt, ahol egyébként nincs baj.

© DownDetector

A Zoom a cég hivatalos weboldalán közölte, hogy már észlelték a problémát, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy kijavítsák. A vállalat szóvivője elnézést kért a kellemetlenségek miatt.

