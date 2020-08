Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a 66. helyre lép előre a világranglistán.","shortLead":"A magyar teniszező a 66. helyre lép előre a világranglistán.","id":"20200825_fucsovics_marton_dimitrov_nyolcaddonto_new_york_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c30e89-8ebb-438c-a244-3a9fe848629e","keywords":null,"link":"/sport/20200825_fucsovics_marton_dimitrov_nyolcaddonto_new_york_tenisz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:20","title":"Fucsovics legyőzte Dimitrovot, nyolcaddöntős New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Akár vissza is vethetné az inkább hosszú távú megtérüléssel kecsegtető, fenntartható befektetéseket a koronavírus-járvány okozta pénzügyi válság, azonban a pandémia sem törte meg az elmúlt évek kedvező trendjét és tovább nőttek az ilyen jellegű befektetések. ","shortLead":"Akár vissza is vethetné az inkább hosszú távú megtérüléssel kecsegtető, fenntartható befektetéseket...","id":"20200824_fenntarthato_befektetes_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88368b0d-1a4e-4404-97c1-2014258be028","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_fenntarthato_befektetes_covid","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:50","title":"Fenntartható befektetés: a vírus sem állította meg azt, ami \"magától értetődő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7c7efc-01a8-4cd8-8ee6-608a66ff3455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős szélesítés, hatalmas kerekek és méretes hátsó szárny a Taycan Turbo S-en.","shortLead":"Jelentős szélesítés, hatalmas kerekek és méretes hátsó szárny a Taycan Turbo S-en.","id":"20200825_a_761_loeros_elektromos_porsche_taycan_turbo_s_sem_kerulhette_el_a_tuningolast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7c7efc-01a8-4cd8-8ee6-608a66ff3455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8663e7-e6d7-4bdb-971f-0080b821f1dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_a_761_loeros_elektromos_porsche_taycan_turbo_s_sem_kerulhette_el_a_tuningolast","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:41","title":"A 761 lóerős elektromos Porsche sem kerülhette el a tuningolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","shortLead":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","id":"20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d305ce-0c69-4e37-bef8-3d68a6644d46","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:13","title":"250 ezerre büntették Szél Bernadettet dudálásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37264d58-15b8-43fe-a3e1-edd33e27296e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, akit a gyorshajtók zavarnak jobban, másokat az, hogy nem tudnak babakocsival és biciklivel végigmenni az utcán. A helyiek maguk rakatták le az akadályokat, de a polgármester szerint azoknak mennie kell.","shortLead":"Van, akit a gyorshajtók zavarnak jobban, másokat az, hogy nem tudnak babakocsival és biciklivel végigmenni az utcán...","id":"20200823_kilenc_engedely_nelkuli_fekvorendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37264d58-15b8-43fe-a3e1-edd33e27296e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961e37d-3558-4b65-81eb-de2f12dedf57","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_kilenc_engedely_nelkuli_fekvorendor","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:24","title":"Kilenc engedély nélküli fekvőrendőr okoz botrányt Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15891a4-f08f-4cac-aed6-b8abb77216d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem nem tartja meg a további táborait.\r

","shortLead":"Az egyetem nem tartja meg a további táborait.\r

","id":"20200824_Ot_koronavirusfertozott_is_reszt_vett_a_Szent_Istvan_Egyetem_golyataboraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b15891a4-f08f-4cac-aed6-b8abb77216d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7666e5-7629-4ae1-bdf7-0428c14da01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Ot_koronavirusfertozott_is_reszt_vett_a_Szent_Istvan_Egyetem_golyataboraban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:49","title":"A Szent István Egyetem gólyatáborának öt résztvevője lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire kiderült, hogy fertőzött, már elhagyta otthonát, mert elmúltak a tünetei. Állítólag a kontkaktjait összeíró rendőr végig sem hallgatta, kikkel találkozott.","shortLead":"Mire kiderült, hogy fertőzött, már elhagyta otthonát, mert elmúltak a tünetei. Állítólag a kontkaktjait összeíró rendőr...","id":"20200823_koronavirus_teszt_mentok_varakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab304aac-11af-4311-af8a-86f9115c368e","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_koronavirus_teszt_mentok_varakozas","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:15","title":"Napokig várt a mentőkre egy koronavírus-fertőzött, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689460af-ed49-40a6-a3ed-1fa780f5ab8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ leggyorsabb töltésével kecsegtető elektromos autó hivatalos leleplezésére szeptemberben kerül sor.","shortLead":"A világ leggyorsabb töltésével kecsegtető elektromos autó hivatalos leleplezésére szeptemberben kerül sor.","id":"20200825_percenkent_32_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_villanyauto_toltesevel_lucid_air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=689460af-ed49-40a6-a3ed-1fa780f5ab8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d7a7de-bdb2-4508-80ce-c391e5e5a387","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_percenkent_32_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_villanyauto_toltesevel_lucid_air","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:21","title":"Percenként 32 kilométeres hatótáv nyerhető a rekorder új villanyautó töltésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]