[{"available":true,"c_guid":"9642ead1-74ef-4986-a167-0b261f770aef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan kellene megváltoztatni a magyar filmeket és sorozatokat, ha a nemzetközi trendeknek megfelelően, politikailag korrekt módon alakítanánk át azokat? A Duma Aktuálnak erre is van válasza. Még Orbán Viktor keleti diktátorok iránt táplált furcsa vonzalmát is figyelembe vették listájukban. ","shortLead":"Hogyan kellene megváltoztatni a magyar filmeket és sorozatokat, ha a nemzetközi trendeknek megfelelően, politikailag...","id":"20200824_Duma_Aktual_Politikai_korrektseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9642ead1-74ef-4986-a167-0b261f770aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8665697-4f32-4692-9a5f-a0e25739cdbb","keywords":null,"link":"/360/20200824_Duma_Aktual_Politikai_korrektseg","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az Egri Csillagok is egy barátságos meccsről szól, mióta jóban vagyunk Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0c4ef-5836-4db7-9070-a1d97bb41a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt, tűz sem ütött ki.","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, tűz sem ütött ki.","id":"20200824_robbanas_dunaferr_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70c0c4ef-5836-4db7-9070-a1d97bb41a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd47d6-c452-42d0-8bc5-9bbd998961d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_robbanas_dunaferr_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:17","title":"Robbanás történt a Dunaferr zsugorítóművében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan újítással jelentkezett, amellyel nem fordulhat elő ilyesmi.","shortLead":"Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan...","id":"20200825_google_chrome_bongeszo_lapok_rendezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569d004d-7cd3-46d4-a428-ca2c413b674b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_google_chrome_bongeszo_lapok_rendezese","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:15","title":"Jön a funkció a Chrome-ba, amellyel sokkal jobb lesz az irodai munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e87ec-bae0-41b0-9463-9b138e63ff07","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Először szólalt meg a nyilvánosság előtt a külgazdasági és külügyminiszter, mióta kiderült, hogy a múlt héten Szíjj László hatmilliárd forint értékű luxusjachtján utazott.","shortLead":"Először szólalt meg a nyilvánosság előtt a külgazdasági és külügyminiszter, mióta kiderült, hogy a múlt héten Szíjj...","id":"20200825_Szijjarto_jacht_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e08e87ec-bae0-41b0-9463-9b138e63ff07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863915c7-36c6-4fe6-8fad-6013d76f5c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Szijjarto_jacht_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:12","title":"Röhejes produkciót mutatott be valós magyarázatok helyett a jachtozásról Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160d154d-204a-4798-9578-b3bbc26d5ba7","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160d154d-204a-4798-9578-b3bbc26d5ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:30","title":"Jó a home office, de nem mindenkinek: sokat tanultak a cégek a vírus első hullámából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2beb1d81-76ad-439e-8f8f-543c7ce369fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jamaikai sprinter tünetmentes, és azonnal önkéntes karanténba vonult.","shortLead":"A jamaikai sprinter tünetmentes, és azonnal önkéntes karanténba vonult.","id":"20200824_Usain_Bolt_koronavirusos_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2beb1d81-76ad-439e-8f8f-543c7ce369fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0f095c-c7a1-47ed-98a7-7aa89796cfe7","keywords":null,"link":"/sport/20200824_Usain_Bolt_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:36","title":"Usain Bolt koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi legkülönlegesebb.","shortLead":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi...","id":"20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a0ce9e-88b2-4b4b-b210-7efa3aa5f5eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:03","title":"Látványnak sem utolsó: vízre építi legújabb üzletét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f47ef4-2f47-4bdc-8ba2-f7939220f811","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor rendszerében a sajtó ellenőrzése a hatalom megőrzésének kulcsa. A magyar médiaviszonyok átalakítását 2010-ben törvényi erővel kezdték meg, bedarálták a közszolgálati médiát, újraosztották a frekvenciákat. A saját felületek építésében csak jelentéktelen sikereket értek el, de a függetleneket sikerült meggyengíteniük, majd felvásárolniuk vagy elhallgattatniuk.","shortLead":"Orbán Viktor rendszerében a sajtó ellenőrzése a hatalom megőrzésének kulcsa. A magyar médiaviszonyok átalakítását...","id":"20200824_A_media_elmult_tiz_eve_Magyarorszagon__szamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5f47ef4-2f47-4bdc-8ba2-f7939220f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b55c5e-4482-4deb-82ad-73b25d8dc222","keywords":null,"link":"/360/20200824_A_media_elmult_tiz_eve_Magyarorszagon__szamokban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:00","title":"Így alakult a magyar média helyzete Orbán elmúlt 10 évében – infografika ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]