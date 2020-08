Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozni különleges felelősség, amely nemcsak a jó időkben, hanem a rossz időkben is feladatokat jelent Szijjártó Péter tárcavezető szerint.","shortLead":"A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozni különleges felelősség, amely nemcsak a jó időkben, hanem...","id":"20200826_szijjarto_peter_kirugas_kulugyminiszterium_home_office_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6368ff2-f0c4-4509-8c21-3480d45b949c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_szijjarto_peter_kirugas_kulugyminiszterium_home_office_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:02","title":"Szijjártó most mondta el, hogy kirúgást ígért azoknak, akik home office-ba akartak menni a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyaralók hozták haza a vírust, ami a kisebb közösségekben is terjed.","shortLead":"Nyaralók hozták haza a vírust, ami a kisebb közösségekben is terjed.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_nnk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6a51db-e5cc-4581-8a6c-3e01491db381","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_nnk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:45","title":"Elmondták, honnan lett hirtelen ennyi új magyar fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e87ec-bae0-41b0-9463-9b138e63ff07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterként és munkáltatóként sem beszélhetett volna Szijjártó Péter arról, hogy kirúghatják, aki home office-t kér - mondta a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"Miniszterként és munkáltatóként sem beszélhetett volna Szijjártó Péter arról, hogy kirúghatják, aki home office-t kér...","id":"20200826_szakszervezet_szijjarto_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08e87ec-bae0-41b0-9463-9b138e63ff07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09472b08-066e-4509-a729-1e18e86324a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_szakszervezet_szijjarto_home_office","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:12","title":"A szakszervezeti elnök szerint Szijjártó törvénytelenül fenyegethette meg a home office-t kérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok facebookozó osztott már meg olyan képet, videót vagy cikket az oldalon, amit később inkább törölt a profilja alól. Egy módosítás miatt már a korábbi bejegyzéseket is könnyebb eltávolítani, sőt: akár kettesével is törölhetjük azokat.","shortLead":"Sok facebookozó osztott már meg olyan képet, videót vagy cikket az oldalon, amit később inkább törölt a profilja alól...","id":"20200825_facebook_bejegyzesek_posztok_torlese_facebook_trukkok_tipp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b57ec4-0f4c-44ac-849e-8e64eede7f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_facebook_bejegyzesek_posztok_torlese_facebook_trukkok_tipp","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:12","title":"Mutatunk egy hasznos Facebook-trükköt: így törölheti pillanatok alatt a régi bejegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek meg egy kórházi folyosón. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek...","id":"20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0edc05-7565-4029-84b7-32b968eeecaf","keywords":null,"link":"/360/20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:00","title":"Radar360: 190 ezer munkanélküli ellátás nélkül, fehér ruhás tüntetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyes részein annyira olcsó a mobilos adatforgalom, hogy tényleg fillérekért lehet gigabájtos csomaghoz jutni.","shortLead":"A világ egyes részein annyira olcsó a mobilos adatforgalom, hogy tényleg fillérekért lehet gigabájtos csomaghoz jutni.","id":"20200825_mobilnet_adatkeret_adatforgalom_india_chips","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73669dbd-1e4c-414d-82e3-90ef9e6e6554","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_mobilnet_adatkeret_adatforgalom_india_chips","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:12","title":"Indiában 2 GB-nyi adatkeret jár egy zacskó chips mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kenoshában kedden folytatódtak a tiltakozások, amelyek azután kezdődtek, hogy a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai férfit.

","shortLead":"Kenoshában kedden folytatódtak a tiltakozások, amelyek azután kezdődtek, hogy a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai...","id":"20200826_Tuntetes_es_gyujtogatas_Wisconsinban_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c451d74-66d4-433d-a2a6-5a70e7b5dc01","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Tuntetes_es_gyujtogatas_Wisconsinban_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:17","title":"Tüntetés és gyújtogatás Wisconsinban, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten kiszolgáltatottabb ügyfeleket céloz meg.","shortLead":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten...","id":"20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8e57bd-d427-4d3b-b964-ff8b2654fdda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:50","title":"Dopeman hitelező cége nagyon úgy tűnik, kiszolgáltatott ügyfeleket céloz meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]