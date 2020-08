Egy élő bejelentkezés során fogja megmutatni a Neuralink nevű agy-számítógép interfésszel foglalkozó cég egyik működő fejlesztését Elon Musk most pénteken – jelentette be a Tesla és SpaceX vezetője egy szerdai Twitter-bejegyzésben.

Live webcast of working @Neuralink device

Friday 3pm Pacific https://t.co/PouLbrGzFU — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2020

A Neuralinkről csupán néhány hónapja hallani. Miután világossá vált, hogy a vállalat Elon Musk érdekeltsége, és azt az érintett is elismerte, Musk közölte: a cég olyan technológiát szeretne fejleszteni, amely lehetővé teszi, hogy az emberek pusztán gondolatokkal irányíthassanak egy mobiltelefont.

A pénteki bemutatón ilyesmire még biztos nem kerül majd sor, ezt maga Musk is hangsúlyozta. A készülék viszont így is izgalmasnak tűnik, az ugyanis már most, ebben az állapotában is képes detektálni az agyban cikázó neuronokat. Ahhoz pedig, hogy ez megvalósuljon, a kütyüt mindenképp rá kell csatlakoztatni valakinek a fejére.

A jelek szerint ez fog megtörténni pénteken.

Musk agy-számítógép eszköze az emberi hajszálnál is vékonyabb elektródák segítségével kapcsolódik az agyhoz, ahonnan jeleket vesz fel, illetve továbbít. A kütyü így elméletben a neurológiai "hibák" javítására is alkalmassá tehető, de a végső cél ennél ambiciózusabb. Musk ráadásul rengeteg dologról álmodik, például olyan nyelvtanulásról is, amikor az ember úgy sajátít el egy ismeretlen nyelvet, hogy az új szókincset

telepíti az agyába.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.