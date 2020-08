Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bíróság szerint indokolt volt kizárni a szexuális bűncselekményt elkövető rendezőt.","shortLead":"A bíróság szerint indokolt volt kizárni a szexuális bűncselekményt elkövető rendezőt.","id":"20200826_Roman_Polanskit_jogerosen_is_kizartak_az_Amerikai_Filmakademiabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803fd84c-5225-42cf-afe5-4f64e55c9642","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Roman_Polanskit_jogerosen_is_kizartak_az_Amerikai_Filmakademiabol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:46","title":"Roman Polanskit jogerősen is kizárták az Amerikai Filmakadémiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikában nem előírás a Fekete Történelem tanítása. A Black Lives Matter mozgalom hatására ezen változtatnának a fiatalok.","shortLead":"Amerikában nem előírás a Fekete Történelem tanítása. A Black Lives Matter mozgalom hatására ezen változtatnának...","id":"20200825_Fekete_diakok_vezethetik_az_Egyesult_Allamok_oktatasi_forradalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13363a45-470a-4d64-8b49-d2e9ba34a0ee","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Fekete_diakok_vezethetik_az_Egyesult_Allamok_oktatasi_forradalmat","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:12","title":"Fekete diákok vezethetik az Egyesült Államok oktatási forradalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","shortLead":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","id":"20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4bb0c9-7b56-4c92-81af-551c371a7b49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:54","title":"Kásler: Bruttó 500 ezer forintot kap több mint 10 ezer pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétezer katonát biztosít a spanyol kormány a régióknak a koronavírusos esetek felkutatására és nyomon követésére.","shortLead":"Kétezer katonát biztosít a spanyol kormány a régióknak a koronavírusos esetek felkutatására és nyomon követésére.","id":"20200825_koronavirus_jarvany_spanyolorszag_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68d3c90-cb38-4f58-9152-17d4c35f20a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_koronavirus_jarvany_spanyolorszag_hadsereg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:56","title":"A hadsereget is beveti Spanyolország a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan újítással jelentkezett, amellyel nem fordulhat elő ilyesmi.","shortLead":"Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan...","id":"20200825_google_chrome_bongeszo_lapok_rendezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569d004d-7cd3-46d4-a428-ca2c413b674b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_google_chrome_bongeszo_lapok_rendezese","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:15","title":"Jön a funkció a Chrome-ba, amellyel sokkal jobb lesz az irodai munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tanács előzőleg két lépésben – júniusban és júliusban (15-15 bázisponttal) – csökkentette az irányadó rátát. ","shortLead":"A tanács előzőleg két lépésben – júniusban és júliusban (15-15 bázisponttal) – csökkentette az irányadó rátát. ","id":"20200825_kamatdontes_monetaris_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a571e385-d5e3-4a56-a3f3-7956a5fdf79d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_kamatdontes_monetaris_tanacs","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:58","title":"Kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyes részein annyira olcsó a mobilos adatforgalom, hogy tényleg fillérekért lehet gigabájtos csomaghoz jutni.","shortLead":"A világ egyes részein annyira olcsó a mobilos adatforgalom, hogy tényleg fillérekért lehet gigabájtos csomaghoz jutni.","id":"20200825_mobilnet_adatkeret_adatforgalom_india_chips","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73669dbd-1e4c-414d-82e3-90ef9e6e6554","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_mobilnet_adatkeret_adatforgalom_india_chips","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:12","title":"Indiában 2 GB-nyi adatkeret jár egy zacskó chips mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmények három hónapja nyitottak ki, de most újra bezárják őket.","shortLead":"Az intézmények három hónapja nyitottak ki, de most újra bezárják őket.","id":"20200825_del_korea_szoul_iskolak_fertozottek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4118ad9b-1f13-407b-bbe4-dfa56112f10e","keywords":null,"link":"/elet/20200825_del_korea_szoul_iskolak_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:37","title":"Sokasodnak a fertőzöttek, újra bezárnak a szöuli iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]