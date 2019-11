Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","shortLead":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","id":"20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e41db8-1a8c-48da-8cda-587591edd295","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","timestamp":"2019. november. 29. 13:21","title":"Meggyűlik a baja a Mercedesnek a zöld rendszámozható F1-es hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Sokkal többet kaptam a hívóktól, mint amennyit én adtam nekik – vallja Buza Domonkos, a budapesti Éjjel-nappal Lelki Elsősegély Telefonszolgálat (É.L.E.T.) egyik alapítója és önkéntes munkatársa, aki negyvenhat éve dolgozik azon, hogy a krízisben lévő, öngyilkosságon gondolkodó hívóknak segítséget nyújtson. Milyen készségek kellenek ahhoz, hogy valaki ügyeletes lehessen? És mit tehet az önkéntes, ha úgy érzi, nem tudott segíteni? Interjú. ","shortLead":"Sokkal többet kaptam a hívóktól, mint amennyit én adtam nekik – vallja Buza Domonkos, a budapesti Éjjel-nappal Lelki...","id":"20191128_Futunk_a_halal_elol_Megijedunk_ha_halljuk_a_hangjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ede0c00-f12e-4199-a75e-fc172da0633d","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Futunk_a_halal_elol_Megijedunk_ha_halljuk_a_hangjat","timestamp":"2019. november. 28. 20:00","title":"„Futunk a halál elől. Megijedünk, ha halljuk a hangját”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Polgár Judit veheti át az Európai Sakkszövetség első ízben odaítélt díját az Európai Sakk Legenda női kategóriában.","shortLead":"Polgár Judit veheti át az Európai Sakkszövetség első ízben odaítélt díját az Európai Sakk Legenda női kategóriában.","id":"20191129_Legendaknak_jaro_dijat_kapott_minden_idok_legjobb_noi_sakkozoja_Polgar_Judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba06367a-16ff-4a70-bd5b-b212f6406f87","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Legendaknak_jaro_dijat_kapott_minden_idok_legjobb_noi_sakkozoja_Polgar_Judit","timestamp":"2019. november. 29. 10:35","title":"Legendáknak járó díjat kap minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","shortLead":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","id":"20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8556efea-8ef1-4147-af33-bbf124559bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 30. 12:01","title":"Harmincezer magyar építőipari dolgozó távozott külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d31ffd2-a0d2-4819-9ac9-977438dbc59d","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy csoportterápiával. Pedig Noah Baumbach Oscar-várományos filmje mindent csinál, csak nem okoskodik. Mégis olyan hatással lehet a nézőre, mint kevés mai film. Katartikus hatással. Kritika. ","shortLead":"Ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy csoportterápiával. Pedig Noah Baumbach Oscar-várományos filmje...","id":"20191129_Igy_mocskosul_nehez_uj_eletet_kezdeni_Hazassagi_tortenet_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d31ffd2-a0d2-4819-9ac9-977438dbc59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f040f4d-ad00-4d27-82d6-bee8757994f5","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Igy_mocskosul_nehez_uj_eletet_kezdeni_Hazassagi_tortenet_kritika","timestamp":"2019. november. 29. 20:00","title":"Így mocskosul nehéz új életet kezdeni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"November 28-án több súlyos baleset is történt.","shortLead":"November 28-án több súlyos baleset is történt.","id":"20191129_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d99b1c9-105a-4087-946e-a916828ae187","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_halalos_baleset","timestamp":"2019. november. 29. 06:22","title":"Négyen haltak meg az utakon csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kereskedők fizetik meg Trump kínai büntetőtarifáit – erre a következtetésre jut egy tanulmány az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az amerikai kereskedők fizetik meg Trump kínai büntetőtarifáit – erre a következtetésre jut egy tanulmány az Egyesült...","id":"20191128_Sajat_magat_bunteti_Trump_a_kereskedelmi_haboruval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b262ad-8c96-49b6-801c-e4e5d55b5479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Sajat_magat_bunteti_Trump_a_kereskedelmi_haboruval","timestamp":"2019. november. 28. 20:15","title":"Saját magát bünteti Trump a kereskedelmi háborúval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas, hogy „nem is létezhetne” a galaxisban. A csillagászoknak még magyarázatot kell találniuk a jelenségre.","shortLead":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas...","id":"20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d85cde-de2e-4ad8-9c0c-f6e9ef93cda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","timestamp":"2019. november. 28. 21:18","title":"Akkora fekete lyukat találtak, amekkora elvileg nem is létezhetne a galaxisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]