Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ragaszkodik a jogállamisági feltételhez az Európai Parlament, Szijjártó jachtozása nem magánügy egy alkotmányjogász szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ragaszkodik a jogállamisági feltételhez az Európai Parlament, Szijjártó jachtozása nem magánügy egy alkotmányjogász...","id":"20200827_Radar360_Vege_a_bulinak_a_VII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d55126c-7b18-4afc-93cc-009d132d9c10","keywords":null,"link":"/360/20200827_Radar360_Vege_a_bulinak_a_VII_keruletben","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:51","title":"Radar360: Vége a bulinak a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levélben tiltakoztak az énekes hétvégi koncertjei ellen. A szexuális zaklatással vádolt operaénekes a Veronai Arénában lépne fel. ","shortLead":"Nyílt levélben tiltakoztak az énekes hétvégi koncertjei ellen. A szexuális zaklatással vádolt operaénekes a Veronai...","id":"20200826_Placido_Domingot_nem_akarjak_szinpadon_latni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d11a6a-2234-4fc7-8c27-98510744a28b","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Placido_Domingot_nem_akarjak_szinpadon_latni","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:59","title":"Plácido Domingót nem akarják színpadon látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","shortLead":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","id":"20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bb0ad5-7c00-4fd7-911c-0367581e087a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:03","title":"Kettészakadt Ausztrália, az egyik részén 40, a másikon –4 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az állami beruházók azon dolgoznak majd, hogy legyen elég projekt az uniós források lekötéséhez. Úgy becsüli az ITM, hogy végül akár 2000 milliárd forintnyi támogatást is megszerezhet az ország.","shortLead":"Az állami beruházók azon dolgoznak majd, hogy legyen elég projekt az uniós források lekötéséhez. Úgy becsüli az ITM...","id":"20200825_itm_vasutfejlesztes_32_milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1d84d8-ad61-4ef8-b1c6-5e019c11e2b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_itm_vasutfejlesztes_32_milliard","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:32","title":"32 milliárdos vasútfejlesztésbe vág bele a kormány, hogy uniós támogatást szerezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","id":"20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b557cdb-3347-41cd-abde-ed2d76bc3ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:55","title":"Kásler: A járványadatok alapján hagyományos módon kezdődhet az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint Magyarország kivár. ","shortLead":"A jelek szerint Magyarország kivár. ","id":"20200826_Kasler_Magyarorszagra_csak_akkor_kerul_vakcina_ha_kesoi_szovodmenyeket_sem_okoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b2fbe1-b52d-43d4-a6bd-92ecef4f49d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Kasler_Magyarorszagra_csak_akkor_kerul_vakcina_ha_kesoi_szovodmenyeket_sem_okoz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:13","title":"Kásler: Magyarországra csak akkor kerül vakcina, ha késői szövődményeket sem okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A háztartások csaknem 13 százaléka tervez nagyobb összeget költeni lakására.","shortLead":"A háztartások csaknem 13 százaléka tervez nagyobb összeget költeni lakására.","id":"20200827_gki_lakasfelujitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb4da85-4e03-4c96-a888-a571d7784e22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_gki_lakasfelujitas_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:46","title":"Félmillió lakást újíthatnak fel a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c8020a-c5f4-4a23-a0b7-34036ab25c24","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Egy magyar útlevél és egy közbeeső zöld ország – ennyi kell a két hetes kötelező karantén kikerüléséhez, ha valaki sárga, vagy piros jelzésű országból jönne haza. Az Operatív Törzs figyelmeztet, hogy a hatóság megtévesztése törvénysértés.","shortLead":"Egy magyar útlevél és egy közbeeső zöld ország – ennyi kell a két hetes kötelező karantén kikerüléséhez, ha valaki...","id":"20200825_Trukkoznek_a_hazajutasert_kijatszhato_a_magyar_szabalyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c8020a-c5f4-4a23-a0b7-34036ab25c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce8ead-340b-42be-8f38-4697cf27ddf4","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Trukkoznek_a_hazajutasert_kijatszhato_a_magyar_szabalyozas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:05","title":"Kijátszható a magyar karanténszabályozás, de mások egészségével játszik, aki megteszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]