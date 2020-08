Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok állítják, az előírásoknak megfelelően jártak el. Belső vizsgálat tisztázza majd, valóban így történt-e.","shortLead":"A hatóságok állítják, az előírásoknak megfelelően jártak el. Belső vizsgálat tisztázza majd, valóban így történt-e.","id":"20200825_meghalt_megis_tulelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583d1b71-49ba-4042-b40d-804b6129aca5","keywords":null,"link":"/elet/20200825_meghalt_megis_tulelte","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:59","title":"Balzsamozni vitték, akkor derült ki, hogy él a halottnak hitt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c047723-837b-42aa-9632-4c7386b91668","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig már 29 veszélyeztetett bálna vetődött a partra az elmúlt két hétben Európa északi részén. ","shortLead":"Eddig már 29 veszélyeztetett bálna vetődött a partra az elmúlt két hétben Európa északi részén. ","id":"20200825_Olajkereso_szonar_miatt_vetodhettek_partra_a_balnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c047723-837b-42aa-9632-4c7386b91668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c0566-4752-4698-b76f-f687d3590bc0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200825_Olajkereso_szonar_miatt_vetodhettek_partra_a_balnak","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:24","title":"Olajkereső szonár miatt vetődhettek partra a bálnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bc41b1-a2bb-4185-be79-c1f02d8910d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná.","shortLead":"Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná.","id":"20200825_A_tanc_juttathat_el_minket_onmagunkhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0bc41b1-a2bb-4185-be79-c1f02d8910d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53992903-10c8-49e7-9d31-51a9c2de3640","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200825_A_tanc_juttathat_el_minket_onmagunkhoz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:30","title":"A tánc juttathat el minket önmagunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.","shortLead":"Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.","id":"20200827_fradi_bajnokok_ligaja_selejtezo_ellenfelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011fae59-6ec6-4b73-8c3b-60642c2410b4","keywords":null,"link":"/sport/20200827_fradi_bajnokok_ligaja_selejtezo_ellenfelek","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:49","title":"Megvannak a Fradi lehetséges ellenfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","shortLead":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","id":"20200826_csok_ingatlan_berbeadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90926a0-6a53-423e-ba61-3967ba7acd26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_csok_ingatlan_berbeadas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:38","title":"Vajon kiadható egy csokkal vásárolt ingatlan? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerőse szúrta mellkason.","shortLead":"Ismerőse szúrta mellkason.","id":"20200827_keseles_alvo_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329acbb1-0e44-4ed0-bd37-7be9e0ab3f26","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_keseles_alvo_ferfi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:32","title":"Alvó férfit késeltek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha nem szabadulunk meg tőle. Az évente zsebbe csúsztatott tízmilliárdoktól a betegek jobb ellátást remélnek, a valóságban azonban a rendszert torzítják és bebetonozzák az egyenlőtlenségeket. A Magyar Orvosi Kamara jelentős béremelést és szigorú büntetőjogi szankciókat javasol, amely csak kisebb ajándékok, például csokoládé és kávé elfogadását engedélyezné. A téma magyarországi kutatója szerint ez nem elég, konkrét szolgáltatásokat, például a szabad orvosválasztást kellene fizetőssé tenni.","shortLead":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha...","id":"20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b70b-8a4f-4c3c-a739-f6a4d7149673","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:30","title":"Ez nem hála, hanem a félelem bére. Miért nem tudunk szabadulni a hálapénztől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A veszélybe került munkahelyek megmentésére 220 milliárd forintot szánt az ITM, de végül talán 50 milliárd sem megy el erre a célra.","shortLead":"A veszélybe került munkahelyek megmentésére 220 milliárd forintot szánt az ITM, de végül talán 50 milliárd sem megy el...","id":"20200825_sporolt_a_bertamogatason_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b6bbb2-8337-4b4b-bc5e-360e71aabe14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_sporolt_a_bertamogatason_a_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:43","title":"Spórolt a kormány a bértámogatáson, az ígért összeg töredékét költhetik csak erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]