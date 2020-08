Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják, hogy hiába esnek az albérletárak március óta, még így is 30 százalékkal vannak a 2015-ös szint fölött.","shortLead":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják...","id":"20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f473e18-a1f6-4da1-a790-7a2ce6152dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:59","title":"KSH: Csak az előző két év drágulását tüntette el a járvány az albérletpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokan szinonimaként használják a zöld, az etikus és a fenntartható befektetéseket, pedig különböző aspektusai, területei vannak ezen befektetési formáknak. ","shortLead":"Sokan szinonimaként használják a zöld, az etikus és a fenntartható befektetéseket, pedig különböző aspektusai...","id":"20200826_fenntarthato_zold_etikus_befektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db820c63-7314-4c33-beff-0ab7450d3cf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_fenntarthato_zold_etikus_befektetes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:55","title":"Mi a különbség a zöld, az etikus és a fenntartható befektetés között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert kínáló férfit.



","shortLead":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert...","id":"20200826_Tragya_kenpor_diler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb98f8-fb8d-4633-835a-1660827cb91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Tragya_kenpor_diler","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:56","title":"Trágyát tömtek a szájába és gödörbe dobtak egy dílert, mert kénport adott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bae37-594b-4d0d-904f-c0fcee37b843","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fennállása 75. évet ünnepli az orosz nukleáris ipar. Ez alkalomból most közzétették azt a sokáig titkosnak minősített felvételt, amelyen a világ legpusztítóbb fegyvere, a Cár-bomba látható működés közben.","shortLead":"Fennállása 75. évet ünnepli az orosz nukleáris ipar. Ez alkalomból most közzétették azt a sokáig titkosnak minősített...","id":"20200827_oroszorszag_atombomba_tsar_bomb_car_bomba_nuklearis_fegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bae37-594b-4d0d-904f-c0fcee37b843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a52d0-d106-4c11-8531-4756ad45a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_oroszorszag_atombomba_tsar_bomb_car_bomba_nuklearis_fegyver","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:09","title":"Kiadták a titkos felvételeket a valaha készült legerősebb atombomba felrobbantásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legnagyobb oltásellenes csoportjának vezetője egy amerikai bíróság elé citálja a közösségi oldalt, mert szerinte az megsérti a szólásszabadsághoz való jogukat.","shortLead":"A Facebook legnagyobb oltásellenes csoportjának vezetője egy amerikai bíróság elé citálja a közösségi oldalt, mert...","id":"20200827_facebook_tenyellenorzes_oltasellenesseg_fact_check_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2bd1a8-165e-44cb-b06f-9974f1512d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_facebook_tenyellenorzes_oltasellenesseg_fact_check_per","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:05","title":"Beperelték az oltásellenesek a Facebookot, mert a tényellenőrzők megnézték, hazudnak-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a6d8fb-e152-4be1-8517-458f49c8d57d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Note20 Ultra volt az első olyan mobil, amely megkapta a legújabb, és eddigi legerősebbnek ígért Gorilla Glass 7-es védelmet. Most ejtéstesztre küldték a készüléket.","shortLead":"A Samsung Galaxy Note20 Ultra volt az első olyan mobil, amely megkapta a legújabb, és eddigi legerősebbnek ígért...","id":"20200826_corning_gorilla_glass_victus_gorilla_glass_7_ejtesteszt_samsung_galaxy_note20_ultra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a6d8fb-e152-4be1-8517-458f49c8d57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acf4fb3-6223-42fb-bf6e-37acf8fd5470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_corning_gorilla_glass_victus_gorilla_glass_7_ejtesteszt_samsung_galaxy_note20_ultra","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:03","title":"Videón mutatták be, hogy milyen erős az új Gorilla Glass","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709a87e3-8c49-4550-9af4-c6d7b171bad7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy lakó és egy ápoló kapta el a koronavírust - jelentette be a város fideszes polgármestere.","shortLead":"Négy lakó és egy ápoló kapta el a koronavírust - jelentette be a város fideszes polgármestere.","id":"20200826_Ot_koronavirusos_beteg_van_egy_debreceni_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=709a87e3-8c49-4550-9af4-c6d7b171bad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8346ceb-979b-4121-80ef-ccfacdaf069e","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Ot_koronavirusos_beteg_van_egy_debreceni_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:16","title":"Öt koronavírusos beteg van egy debreceni idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése.","id":"20200826_forint_euro_arfolyam_355","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b78cda-c4fa-438b-a00f-211394eda6a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_forint_euro_arfolyam_355","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:52","title":"355 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]