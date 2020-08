Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják számon. Most már színesben, 60 képkocka/másodperc lejátszási sebességgel is megnézhetjük.","shortLead":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják...","id":"20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e118150b-d89d-4728-bfe2-a3229d60520d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:03","title":"Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az 1888-ban készült filmre – lenyűgözően néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b03957-1dd3-4197-99e4-28744705fe64","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A József Attila Színház igazgatója azt állítja, a művészi munkába nem szólnak majd bele.","shortLead":"A József Attila Színház igazgatója azt állítja, a művészi munkába nem szólnak majd bele.","id":"20200827_nemcsak_karoly_szinmu_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83072b8b-3881-46f3-ac2f-e5e4d1f97ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_nemcsak_karoly_szinmu_alapitvany","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:40","title":"Nemcsák Károly elmondta, mi lesz a feladata a Színművészeti Egyetemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Jacob Blake-kel történtek után Ószaka Naomi úgy döntött, nem játszik.","shortLead":"A Jacob Blake-kel történtek után Ószaka Naomi úgy döntött, nem játszik.","id":"20200827_oszaka_naomi_jacob_blake_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbdc8bb-fcf2-424d-b878-4c2d37f4a480","keywords":null,"link":"/sport/20200827_oszaka_naomi_jacob_blake_tenisz","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:13","title":"A teniszt is elérte a rasszizmus elleni tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8925a637-6ecc-4490-a0f3-e46c5eec4fce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Legközelebb két év múlva próbálkozhat.","shortLead":"Legközelebb két év múlva próbálkozhat.","id":"20200826_mark_david_chapman_john_lennon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8925a637-6ecc-4490-a0f3-e46c5eec4fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab7a2b-cd06-49d0-8ba6-94c08c68ce0d","keywords":null,"link":"/elet/20200826_mark_david_chapman_john_lennon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:42","title":"Tizenegyedszerre sem engedték szabadon John Lennon gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","shortLead":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b3625-4590-4b73-9336-dc4116412ad2","keywords":null,"link":"/sport/20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:27","title":"Több játékos is koronavírusos a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik a sajtószabadságra: legújabban bírósági ítéletekkel némítják el az oknyomozó újságírókat, miután a vaskos bírság miatt oda lehet a megélhetésük, de még a lakásuk is. ","shortLead":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik...","id":"20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551a3f7f-9886-43fa-8715-5bc6cb2704b4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:32","title":"Perrel tesznek lakatot az újságírók szájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka szerint semmi keresnivalója a politikának a templomokban.","shortLead":"Lukasenka szerint semmi keresnivalója a politikának a templomokban.","id":"20200825_ortodox_eroszak_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43512f-c9e0-4cdf-ba04-da816ef3ce33","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_ortodox_eroszak_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 25. 21:54","title":"Bírálta az erőszakot, felmentették hivatalából a belarusz ortodox egyház vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]