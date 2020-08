Augusztus 27-én indított el újabb Free Play Days nevű akcióját a Microsoft, aminek keretein belül most három – amúgy teljes árú – videojáték vált játszhatóvá, teljesen ingyen.

Az ingyenes időszak alatt fizetés nélkül indítható a Ubisoft-féle Rainbow Six: Siege, valamint a mérsékelt sikerű Star Wars Battlefront II is. A szerepjátékok kedvelőit sem hagyták magukra, nekik a Microsoft az Outward nevű, kooperatív módot is támogató játékkal kedveskedik. Az első két szoftvert ma és holnap is ingyen indíthatják az xboxosok, a Siege kicsit tovább, szeptember 3-ig marad elérhető.

A játékok indításához Xbox Live Gold, vagy Game Pass Ultimate tagságra van szükség. A próbaidőszak lejárta után a szoftvereket értelemszerűen csak fizetés után lehet kipróbálni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.