[{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A vízilabda ob I. nyitófordulójában négy meccs marad el.","shortLead":"A vízilabda ob I. nyitófordulójában négy meccs marad el.","id":"20200829_koronavirus_jarvany_fertozes_osc_szeged_vizilabda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3c4623-f2d7-4a3e-aaea-080147989a95","keywords":null,"link":"/sport/20200829_koronavirus_jarvany_fertozes_osc_szeged_vizilabda","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:40","title":"Koronavírusos lehet az OSC-nél, halasztják a meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időszakban Magyarországon emelkedtek leginkább az üzemanyagárak.","shortLead":"Az utóbbi időszakban Magyarországon emelkedtek leginkább az üzemanyagárak.","id":"20200828_400_forint_dragulas_benzin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8831ead4-99b2-4138-a2b9-2afd3dc12d5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_400_forint_dragulas_benzin","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:32","title":"Hamarosan 400 forintra drágulhat a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon debütáló Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című második nagyjátékfilmje. ","shortLead":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon...","id":"202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583dc3c1-ccaf-4eef-995f-a290d355d760","keywords":null,"link":"/360/202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:00","title":"\"Nem kellemes arra gondolnom, hogy azért kerülök be, mert kellett még egy nő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9018923e-e4c0-4eb3-803e-3e211feb929b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország májusban mutatta be Digitális Tanterem nevű szolgáltatását, melynek segítségével a tanórákat offline és online módon is le lehet bonyolítani. Az elmúlt hónapokban 20 ilyen tantermi rendszert épített ki a vállalat óvodákban, általános iskolákban és gimnáziumokban. A tervek szerint az év második felében – a szeptemberi iskolakezdésre való tekintettel – meg fog duplázódni a kiépítések száma, mivel egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan megoldásokra, amelyek lehetővé teszik a személyesről virtuális oktatásra történő gyors és rugalmas átállást.","shortLead":"A Vodafone Magyarország májusban mutatta be Digitális Tanterem nevű szolgáltatását, melynek segítségével a tanórákat...","id":"20200828_vodafone_digitalis_tanterem_szolgaltatas_hibrid_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9018923e-e4c0-4eb3-803e-3e211feb929b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c5249b-827f-4769-a228-f3d55ea71280","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_vodafone_digitalis_tanterem_szolgaltatas_hibrid_oktatas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:33","title":"Már 20 ezer magyar diák és tanár próbálta ki a Vodafone digitális tantermét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független vizsgálat szerint a híd teherbírása megfelelő, rá lehet engedni az autósokat.","shortLead":"A független vizsgálat szerint a híd teherbírása megfelelő, rá lehet engedni az autósokat.","id":"20200829_iskolakezdes_nif_m0_as_duna_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2890d85-d5bd-49ea-8a07-ef3156e79f5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_iskolakezdes_nif_m0_as_duna_hid","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:34","title":"NIF: Iskolakezdésre újra járható lesz az M0-s hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúriához fordulnak a népszavazásért, miután az NVB elmeszelte.","shortLead":"A Kúriához fordulnak a népszavazásért, miután az NVB elmeszelte.","id":"20200828_Tobb_mint_szazezren_irtak_ala_az_MSZPs_strandvedelmi_peticiojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50042d99-b361-40c4-aa36-1b29fe557a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Tobb_mint_szazezren_irtak_ala_az_MSZPs_strandvedelmi_peticiojat","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:19","title":"MSZP: Több mint százezren írták alá a strandvédelmi petíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da7ea4b-83c5-470e-b379-18e3580d8694","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállamiság ügye és Amerika helyzete elválaszthatatlanok egymástól, írja a vezető amerikai lap.","shortLead":"A jogállamiság ügye és Amerika helyzete elválaszthatatlanok egymástól, írja a vezető amerikai lap.","id":"20200829_Washington_Post_Le_kell_gyozni_Trumpot_ha_a_vilag_ragaszkodik_a_demokraciahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7da7ea4b-83c5-470e-b379-18e3580d8694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade840a7-78f1-4511-bb63-6e5b14789db2","keywords":null,"link":"/360/20200829_Washington_Post_Le_kell_gyozni_Trumpot_ha_a_vilag_ragaszkodik_a_demokraciahoz","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:25","title":"Washington Post: Le kell győzni Trumpot, ha a világ ragaszkodik a demokráciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d339a-6cd7-4549-b8e9-2565a6c0d5b7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fegyelmezett és önmagasztaló beszédben fogadta el pártja jelölését az újrázásra Donald Trump amerikai elnök, akire a két párt konvencióján megszokottnál is nagyobb mértékben záporoztak a felvezető dicséretek. Az Amerika megvédelmezőjeként megkoreografált póz persze csak az első Twitter-üzenetéig tart. ","shortLead":"Fegyelmezett és önmagasztaló beszédben fogadta el pártja jelölését az újrázásra Donald Trump amerikai elnök, akire...","id":"20200828_Trump_Amerika_Kapitany_kopenyebe_burkolozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95d339a-6cd7-4549-b8e9-2565a6c0d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626f1f97-884b-4486-8b5f-649e9489a122","keywords":null,"link":"/360/20200828_Trump_Amerika_Kapitany_kopenyebe_burkolozott","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:00","title":"Trump magára öltötte Amerika Kapitány köpenyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]