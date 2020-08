Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86fabc1-0f6c-4ac7-9812-e5414640c41d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az USA Irán-politikája egy táborba szorította az európai hatalmakat Oroszországgal és Kínával. Teheránban a Nyugat felé nyitó mérsékeltekkel szemben a Kína-barát keményvonalasok kerekednek felül.","shortLead":"Az USA Irán-politikája egy táborba szorította az európai hatalmakat Oroszországgal és Kínával. Teheránban a Nyugat felé...","id":"202035__iran_elleni_embargo__elszigetelodo_usa__kina_azobolben__nyitas_keletre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86fabc1-0f6c-4ac7-9812-e5414640c41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feda59e-0966-404a-a7f2-4623a7eafe7c","keywords":null,"link":"/360/202035__iran_elleni_embargo__elszigetelodo_usa__kina_azobolben__nyitas_keletre","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:00","title":"Trump Kína karjaiba lökte Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc04d89-c187-41c2-91f2-ece195564c3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már korábban is figyelmeztettek a környezetvédők, hogy a Mauritius partjainál történt olajkatasztrófa katasztrofális környezeti hatással járhat.","shortLead":"Már korábban is figyelmeztettek a környezetvédők, hogy a Mauritius partjainál történt olajkatasztrófa katasztrofális...","id":"20200829_40_delfin_pusztult_el_Mauritiusnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc04d89-c187-41c2-91f2-ece195564c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a3e07f-4477-4fef-a2f9-bb318f19d4c2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200829_40_delfin_pusztult_el_Mauritiusnal","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:44","title":"Már 40 delfin pusztult el Mauritiusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","shortLead":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","id":"20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90613751-ed39-4593-b1d6-2f369fef6eec","keywords":null,"link":"/elet/20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","timestamp":"2020. augusztus. 29. 22:45","title":"László Zsolt és a Pa-Dö-Dő is üzen az Színműről: „Kicsi vagyok én, majd megnövök én”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3fd2ad-fd95-4173-a321-14fd6e3c886e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Káosz az egészségügyben, három és fél jó év után rettenetes, de újra javuló gazdasági teljesítmény, rendőri rasszizmus - bármelyik lehetne ezek közül egy választási kampány fő témája, de az Egyesült Államok most egyszerre kapta meg mindhármat. Az elnökválasztási kampány utolsó három hónapjára készülve átnéztük, miben reménykedhet Donald Trump, és mivel válthatja le őt Joe Biden.","shortLead":"Káosz az egészségügyben, három és fél jó év után rettenetes, de újra javuló gazdasági teljesítmény, rendőri rasszizmus...","id":"20200830_trump_biden_usa_valasztas_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e3fd2ad-fd95-4173-a321-14fd6e3c886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1799439a-91c1-4df2-ad36-2acfd1234fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_trump_biden_usa_valasztas_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:00","title":"Min dőlhet el, hogy Donald Trump elnök marad-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok, akik nem tudnak repülni az utazási korlátozások miatt, törölhetik a jegyüket, ha kifizetik a törlési díjat.","shortLead":"Azok, akik nem tudnak repülni az utazási korlátozások miatt, törölhetik a jegyüket, ha kifizetik a törlési díjat.","id":"20200829_Wizz_Air_menetrend_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453d3277-9266-486f-96dd-4b5cbfb5d027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_Wizz_Air_menetrend_korlatozas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:50","title":"Megváltozhat a Wizz Air-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alacsony koncentrációban az ózon képes hatástalanítani a koronavírus-részecskéket – mutatták ki kísérleteikben japán kutatók.","shortLead":"Alacsony koncentrációban az ózon képes hatástalanítani a koronavírus-részecskéket – mutatták ki kísérleteikben japán...","id":"20200831_koronavirus_semlegesitese_ozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db355703-f460-47a7-8207-bae2be1aed2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_semlegesitese_ozon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:03","title":"Tudósok kimondták: a koronavírus ellen valóban hatékony az ózon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Személyes találkozót kért a Barcelona vezetőségétől Lionel Messi, a klub azonban nem enged: 700 millió euró alatt az argentin – egyelőre – mozdíthatatlannak tűnik Katalóniából.","shortLead":"Személyes találkozót kért a Barcelona vezetőségétől Lionel Messi, a klub azonban nem enged: 700 millió euró alatt...","id":"20200829_Messi_Barcelona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e436fa-dd4a-4ca5-a933-b138322a9eca","keywords":null,"link":"/sport/20200829_Messi_Barcelona","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:58","title":"Nagyon nem akarja elengedni Messit a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos vadásznapon beszélt az 55 milliárdos vadászkiállításról, arról, hogy az acél esetleg veszélyesebb az ólomnál, és hogy a vadászokat megilleti az adókönnyítés, mert manapság nehéz idők járnak.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos...","id":"20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a60034-a264-4db7-b6a2-26ab1be09b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:14","title":"A vadászok megköszönték Semjénnek a kistafírozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]