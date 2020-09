Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","shortLead":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","id":"20200901_index_munk_veronika_hiroldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce7f3b8-dea1-46a8-bd64-f1acb84630e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_index_munk_veronika_hiroldal","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:27","title":"Várhatóan fizetős lesz a távozó indexesek híroldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3924baed-0cb9-40bf-8b37-f07e655baab7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetem új fenntartója szerint különösen a járványhelyzetben folytatnia kellene munkáját a lemondott vezetőknek.","shortLead":"Az egyetem új fenntartója szerint különösen a járványhelyzetben folytatnia kellene munkáját a lemondott vezetőknek.","id":"20200901_szfe_kuratorium_kozlemenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3924baed-0cb9-40bf-8b37-f07e655baab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90292003-ea67-4c43-aabb-03b64405a321","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_szfe_kuratorium_kozlemenye","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:43","title":"A Színművészeti új kuratóriuma szerint a lemondott vezetés cserben hagyta a járványhelyzetben a hallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csökkentik a pedagógusoknak megszabott követelményeket, így akarják enyhíteni az óvónő- és tanárhiányt.","shortLead":"Csökkentik a pedagógusoknak megszabott követelményeket, így akarják enyhíteni az óvónő- és tanárhiányt.","id":"20200901_tanito_ovoda_iskola_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64a3ecf-a95b-4d3c-b563-0ca8af695e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_tanito_ovoda_iskola_rendelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:43","title":"Rendelettel könnyítették meg az üres tanítói és óvodapedagógusi helyek betöltését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét. 