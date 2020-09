Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82cccecb-8b51-4cc9-8311-c2a23d921eb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Mercedes-Benz eCitaro buszával indul a kormány zöldbusz-programja Debrecenben, amelytől a hazai buszgyártás felvirágoztatását is várják. A típust a BKV már 2019 nyarán kipróbálta.","shortLead":"A Mercedes-Benz eCitaro buszával indul a kormány zöldbusz-programja Debrecenben, amelytől a hazai buszgyártás...","id":"20200901_Made_in_Germany_elstartolt_a_nagy_magyar_zoldbuszprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82cccecb-8b51-4cc9-8311-c2a23d921eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe25fee6-b4b2-4394-b848-35b929c6b911","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_Made_in_Germany_elstartolt_a_nagy_magyar_zoldbuszprogram","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:51","title":"Made in Germany: elstartolt a nagy magyar zöldbusz-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200902_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9d585-c2c6-49eb-865f-76b4a0e1e127","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:01","title":"Kevés felhő, sok napsütés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szeptemberben mutathatja be a Xiaomi a Mi 10-család legolcsóbb tagját.","shortLead":"A tervek szerint szeptemberben mutathatja be a Xiaomi a Mi 10-család legolcsóbb tagját.","id":"20200901_xiaomi_mi_10_telefon_5g_snapdragon_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be77bf7-f12d-4f1f-9ae3-5f3a40b8e5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_xiaomi_mi_10_telefon_5g_snapdragon_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:03","title":"Olcsóbb telefont ad ki a Xiaomi, de 5G lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9912ebe9-5d60-4202-b2d4-95ba67ae8783","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A társulat kiállt az egyetem lemondott vezetősége mellett.","shortLead":"A társulat kiállt az egyetem lemondott vezetősége mellett.","id":"20200901_Tiltakozo_akcioval_ert_veget_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_hetfo_esti_eloadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9912ebe9-5d60-4202-b2d4-95ba67ae8783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80800cae-5141-4bf9-b5fb-36e14bb7d63b","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Tiltakozo_akcioval_ert_veget_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_hetfo_esti_eloadasa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:24","title":"Tiltakozó akcióval ért véget a Katona József Színház hétfő esti előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","shortLead":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","id":"20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749dcb25-17dc-4aed-bd74-a74426b48baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:22","title":"A magyar háztartások 300 milliárd forinttal húzták meg a nadrágszíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0218b3e-fa73-43e7-96ec-e8265859d43e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező a hétfői SZFE-tüntetés után egy Facebook-bejegyzésben azt írta: amit Vidnyánszky Attila az egyezkedésről állít, az „nettó alázás”.","shortLead":"A rendező a hétfői SZFE-tüntetés után egy Facebook-bejegyzésben azt írta: amit Vidnyánszky Attila az egyezkedésről...","id":"20200901_Schilling_Arpad_Itt_most_eltipornak_valamit_ami_szinhaz_es_film_es_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0218b3e-fa73-43e7-96ec-e8265859d43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58886a7-caa3-4614-9ecb-80e4fbc60140","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Schilling_Arpad_Itt_most_eltipornak_valamit_ami_szinhaz_es_film_es_magyar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:56","title":"Schilling Árpád: Itt most eltipornak valamit, ami színház és film és magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő.","shortLead":"A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő.","id":"20200901_bika_dizajnerdrog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4e927e-640c-4d00-a611-9d16c41624d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_bika_dizajnerdrog","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:11","title":"21 emberrel végzett eddig a bika nevű új drog Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]